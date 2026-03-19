Почему в санузле воняет хуже, чем от выгребной ямы: причины запаха канализации и способы его устранения

Как за 5 минут вычислить источник вони в туалете без специалистов

Иногда даже в новой квартире появляется запах канализации. Это не просто неприятно, но и опасно, отмечат канал "Яндекс Недвижимость".

Испарения могут содержать бактерии и вредные газы, вызывающие головную боль. Ароматизаторы проблему не решат - нужно искать причину.

Засор

Чаще всего запах идет из раковины или унитаза. На стенках труб скапливаются волосы, жир и грязь. Когда это начинает разлагаться, появляется «аромат». Понять, что труба забилась, можно по плохому сливу воды и характерному бульканью.

Пересохший гидрозатвор

Это изогнутая часть трубы под раковиной, где всегда должна стоять вода, не пропускающая газ. Если сантехникой долго не пользовались, вода испарилась, и запах пошел в комнату. Решить проблему просто: нужно открыть кран на несколько минут, чтобы заполнить сифон.

Поломка

Например, треснула гофрированная труба или ослабли крепления. Тогда под раковиной можно заметить влажные пятна или подтеки. В этом случае детали нужно подтянуть или заменить.

Также стоит проверить вентиляцию: если она забита, запахи из канализации не уходят на улицу, а остаются в доме.

Устранить засор можно народными способами

Засыпать в слив соду, залить уксусом, а через полчаса промыть кипятком. Помогает и лимонная кислота. Из магазинной химии лучше использовать гели или гранулы.

Для кухни - щелочные (от жира), для ванной - кислотные (от волос и мыла). Если пробка плотная, пригодится вантуз или сантехнический трос.

Чтобы проблема не возвращалась, стоит повесить на сливные отверстия специальные сеточки, не сливать в раковину жир и раз в месяц чистить трубы для профилактики. Если найти причину не получается, лучше вызвать сантехника.

