Бабушка запрещала говорить "нормально" на вопрос "как дела?" — спустя годы стало понятно почему

Многие годами автоматически отвечают на вопрос "как дела?" одинаково: "нормально", "пойдёт", "потихоньку". Кажется, что это просто вежливость и ничего больше. Но одна женщина заметила странную закономерность: чем чаще она произносила эти слова, тем скучнее и зауряднее становилась её жизнь.

В какой-то момент ей вспомнилась бабушка. Та никогда не отвечала сухим "нормально". Вместо этого говорила: "У меня всё складывается отлично" или "Жизнь радует". И при этом в доме всегда были деньги, гости и хорошее настроение.

Постарайтесь не использовать слово "нормально" вообще.

Вместо привычных ответов можно говорить:

"У меня всё отлично", "Сегодня я в ресурсе", "Жизнь радует мелочами", "Сегодня на подъёме", "Благодарю, всё складывается хорошо".

Сначала это кажется странным и даже наигранным. Но уже через пару недель произойдёт неожиданное: вы перестанете постоянно жаловаться на усталость и начнёте замечать хорошие события в течение дня.

Оказалось, чтобы вечером искренне сказать "у меня всё отлично", мозг автоматически начинает искать подтверждения этому. Вкусный кофе, приятный разговор, удачная встреча, хорошие новости — всё это раньше просто проходило мимо.

Изменится и отношение окружающих. Люди начнут чаще тянуться к позитивному человеку, приглашать на встречи, предлагать новые проекты и подработки.

