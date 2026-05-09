На Землю снова обрушатся магнитные бури: учёные назвали самые опасные дни
Опубликовано: 9 мая 2026 09:34
Геомагнитные события вновь накроют Землю.
Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отметили, что новая волна геомагнитных возмущений накроет Землю в мае.
По данным учёных, магнитные бури пройдут с 15 по 18 мая. Индекс Кр в эти дни поднимется до красного уровня. В следующие несколько дней он упадёт до оранжевого — тогда сохранятся слабые геомагнитные возмущения.
При этом общая активность Солнца на данный момент является низкой, отмечают учёные.
Магнитные бури сильно влияют на человека — они могут вызывать у людей головные боли, перепады давления, упадок сил, нарушение сердечного ритма, ухудшение настроения и обострение хронических болезней.
