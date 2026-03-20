Мандариновые корки не выбрасываю: 1 в лунку при посадке картошки - от хруща и проволочника

Посадка картофеля - дело ответственное. Чтобы получить хороший урожай требуется приложить немало усилий, в ход идут различные хитрости, умные дачники передают их друг другу по секрету.
Пожалуй, самый популярный "враг" картофеля - колорадский жук, у дачников есть множество методов избавления от него, от сбора личинок и взрослых особей до опрыскивания кустов ядовитыми химическими веществами.
Но есть и другие вредители, которые действуют неявно. Вы и не заметите их присутствия, пока не начнёте выкапывать картошку в конце сезона. Если плоды погрызены, в них множество сквозны отверстий, значит здесь орудовали проволочник и хрущ. Эти насекомые живут в почве и способны напрочь загубить урожай картошки.
Запомните простой совет, который поможет отвадить от кустов картошки проволочника и хруща. Вредители будут драпать за километр, клубни останутся невредимыми.
Нам понаобится кожура цитрусовых - лимона, мандарина, апельсина. Многие дачники сушат их кожуру всю зиму чтобы в сезон использовать на участке, и вот как следует действовать.
Берите с собой кожуру цитрусовых на участок при посадке картошки. Копаете лунку и вместе с клубнем бросаете в неё шкурку мандарина, лимона или апельсина, засыпаете землёй. Теперь можно не беспокоиться, что растущие в почве клубни будут повреждены вредителями.
А вот как узнать, орудует ли проволочник на вашей даче - выкопайте ямку, поместите в неё леску или проволоку, на которую нанизали кусочки сырого картофеля. Закопали, поставили на земле отметку.
Через несколько дней проверяем - если кусочки картошки покрыты мелкими отверстиями, то проволочника в почве достаточно, вашей картошке при посадке точно требуется цитрусовая защита.
