Когда домашние хотят вкусного: Готовлю салат "Муравейник" - на столе за 20 минут

Опубликовано: 20 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт вкусной закуски для всей семьи.

Приготовление не только вкусного, но и красивого блюда - целое искусство, салат "Муравейник" сочетает в себе шикарный вкус и необычный внешний вид, можно подать на праздник, а можно побаловать домашних к ужину.

Как готовить вкусный салат "Муравейник" с жареной картошечкой рассказывают на канале "Простые рецепты".

Для приготовления вкусного салата необходимо взять:

  • 200 отварного филе курицы;
  • 2 свежих огурца среднего размера;
  • 1 помидор;
  • 2 картофелины;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 2 зубца чеснока;
  • специи и соль;
  • 2 веточки свежего укропа;
  • майонез.

Приготовление салата "Муравейник" по шагам

  1. Картошку чистим и нарезаем на тёрке для корейкой моркови длинной тонкой соломкой.
  2. Отправляем картофель небольшими порциями на сковороду, разогретую с маслом. Помногу не жарим, иначе картофель пустит сок, не получится хрустящим.
  3. Выкладываем весь жареный картофель на бумажное полотенце в 1 слой.
  4. Курицу рвем на волокна руками. Помидор и огурец нарезаем тонкой соломкой.
  5. Сыр трём и смешиваем его с чесноком, который пропустили через пресс.
  6. Все виды ингредиентов делим на 2 части, побольше и поменьше.
  7. 1 слоем выкладываем большую часть курицы, потом - помидор, картофель, огурцы, сыр с чесноком.
  8. Слои промазываем майонезом, слегка солим.
  9. Потовряем слои, формируя горку. Верх салата украшаем картофелем, майонезом и зеленью.
  10. Оставляем салат "Муравейник" на столе на 15 минут, а затем подаём. В холодильник настаиваться не убираем, иначе картофель станет мягким.
  11. Вкусное блюдо готово!

Автор:
Марина Котова
Полезное
