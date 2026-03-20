Когда домашние хотят вкусного: Готовлю салат "Муравейник" - на столе за 20 минут

Приготовление не только вкусного, но и красивого блюда - целое искусство, салат "Муравейник" сочетает в себе шикарный вкус и необычный внешний вид, можно подать на праздник, а можно побаловать домашних к ужину.
Как готовить вкусный салат "Муравейник" с жареной картошечкой рассказывают на канале "Простые рецепты".
Для приготовления вкусного салата необходимо взять:
- 200 отварного филе курицы;
- 2 свежих огурца среднего размера;
- 1 помидор;
- 2 картофелины;
- 100 г твёрдого сыра;
- 2 зубца чеснока;
- специи и соль;
- 2 веточки свежего укропа;
- майонез.
Приготовление салата "Муравейник" по шагам
- Картошку чистим и нарезаем на тёрке для корейкой моркови длинной тонкой соломкой.
- Отправляем картофель небольшими порциями на сковороду, разогретую с маслом. Помногу не жарим, иначе картофель пустит сок, не получится хрустящим.
- Выкладываем весь жареный картофель на бумажное полотенце в 1 слой.
- Курицу рвем на волокна руками. Помидор и огурец нарезаем тонкой соломкой.
- Сыр трём и смешиваем его с чесноком, который пропустили через пресс.
- Все виды ингредиентов делим на 2 части, побольше и поменьше.
- 1 слоем выкладываем большую часть курицы, потом - помидор, картофель, огурцы, сыр с чесноком.
- Слои промазываем майонезом, слегка солим.
- Потовряем слои, формируя горку. Верх салата украшаем картофелем, майонезом и зеленью.
- Оставляем салат "Муравейник" на столе на 15 минут, а затем подаём. В холодильник настаиваться не убираем, иначе картофель станет мягким.
- Вкусное блюдо готово!
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусные бутерброды с намазкой из шпрот.