Когда надоели обычные бутерброды со шпротами готовлю эту намазку: вкус богаче и сочнее
Когда надоели обычные бутерброды со шпротами готовлю эту намазку: вкус богаче и сочнее

Опубликовано: 19 марта 2026 16:46
 Проверено редакцией
Этот шпротный паштет получается нежным и насыщенным.

Шпроты, яйца, сыр и зелень создают идеальную намазку, которую хочется намазывать снова и снова — хоть на тосты, хоть на свежий хлеб. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".

Ингредиенты

шпроты — 1 банка, яйца варёные — 2 шт., огурцы маринованные — 1–2 шт., сыр плавленый — 1 шт., сливочное масло — небольшой кусочек, укроп — по вкусу, зелёный лук — по вкусу, батон — для подачи.

Приготовление

Сначала подготавливаю основу для подачи. Нарезаю батон и обжариваю его на сковороде, предварительно слегка смазав маслом — так ломтики получаются румяными и ароматными.

Теперь готовлю паштет. Шпроты выкладываю в блендер, немного оставляю для подачи. Масло из банки не добавляю. Туда же отправляю нарезанные варёные яйца, кусочки маринованных огурцов, плавленый сыр и немного сливочного масла.

Добавляю укроп и зелёный лук. Чтобы блендеру было легче, зелень кладу вниз. Измельчаю всё до однородной нежной массы.

Готовый паштет намазываю на тёплые тосты, сверху добавляю кусочек огурца, зелень и шпротинку.

Оставшийся паштет убираю в холодильник — он отлично хранится и становится даже вкуснее.

Примерное время приготовления: 15 минут

Автор:
Александр Асташкин
