Слобода для немцев: в каком квартале Санкт-Петербурга жили иностранцы в Петровскую эпоху

Где жили иностранцы новой столицы при Петре I

После строительства Санкт-Петербург стал настоящим международным проектом, куда съезжались граждане европейских стран. Не важно было, откуда приехал гость - его все-равно называли "немцем". В основном это были инженеры, кораблестроители, доктора, архитекторы - их услугами пользовался Петр I при создании новой столицы. Гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", рассказала, где же размещались приезжие гости города.

Особый район для иностранцев сформировался на правом берегу реки Мойки и получил название "Немецкая слобода". Располагался он недалеко от Зимнего дворца - центра городской жизни. Иностранцы, прибывшие на службу, возводили здесь дома, открывали магазины и мастерские, создавали первые европейские сообщества Петербурга. Именно они и положили начало быстрому распространению западных обычаев. Здесь жили граждане, которые работали над Петропавловской крепостью, кораблями Адмиралтейства, первыми дворцами на Неве.

Главной улицей Немецкой слободы была Немецкая или Большая Немецкая - сейчас мы ее знаем под названием Миллионной улицы. Постепенно район перестал быть исключительно иностранным и здесь стали селиться представители придворной знати, чиновники и военные, поскольку неподалеку располагались дворцовые резиденции и казармы. Сейчас района Немецкой слободы нет, но его след до сих пор можно увидеть в названиях улиц и в истории города.

Ранее "Городовой" рассказывал, куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге: 6 интересных и познавательных локаций для юных туристов.