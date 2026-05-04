Башни-квазары против петербургского ветра: как новые небоскребы изменят Лахту и кому они помешали

На сайте архитектурного бюро опубликована визуализация района Лахты в будущем.

Одного небоскреба Петербургу мало. Архитектурное бюро Kettle Collective показало, как изменится Лахта в ближайшие годы. К уже знакомой нам «кукурузине» добавят еще две башни.

В итоге получится целый лес из стекла и стали. Весь проект планируют построить к 2033 году, а окончательно заселить — к 2042-му.

«Лахта-2»: почти мировой рекорд

Вторая башня станет настоящим гигантом. Ее высота — 703 метра. Чтобы вы понимали масштаб: это будет второе по высоте здание в мире, выше только Бурдж-Халифа в Дубае (828 м).

Выглядеть она будет как закрученная спираль. Это не просто «дизайнерская фишка» — такая форма помогает разбивать потоки ветра.

Наверху в заливе дует сильно, а спираль позволит сделать конструкцию легче, при этом она будет стоять как вкопанная. Внутри обещают «зеленые» зоны и огромный атриум.

«Лахта-3»: младшая, но не маленькая

Третий небоскреб будет чуть скромнее — 555 метров. Но даже он окажется выше первой «Лахты», чей рост «всего» 462 метра. По задумке архитекторов, три башни вместе создадут законченный ансамбль.

Это будет новый деловой центр, который должен оттянуть на себя бизнес-суету из исторического центра города. Это поможет сохранить старый Петербург тихим и туристическим.

Зачем всё это нужно?

Идея простая: Петербург должен перестать быть городом одного центра. В Лахте строят современный район, где можно и работать, и отдыхать. Это называется «полицентрическая модель».

Проблемы с метро и заправками

Стройка такого масштаба не обходится без споров. Для новых небоскребов нужна станция метро «Лахта». По плану один из выходов должен появиться там, где сейчас стоит заправка «Роснефти».

Нефтяники были не в восторге, но городские власти заявили: «Всё по Генплану». Скорее всего, заправке придется переехать.

Через 20 лет вид с залива будет напоминать кадры из фантастических фильмов. Петербург официально станет самым «высоким» городом Европы.