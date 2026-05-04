Свекровь выдала секрет настоящей чесночной намазки — теперь трачу всего 5 минут: для праздничного стола
Свекровь выдала секрет настоящей чесночной намазки — теперь трачу всего 5 минут: для праздничного стола

Опубликовано: 4 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Это тот самый вариант, когда из самых простых продуктов получается что-то по-настоящему яркое.

Насыщенный вкус орехов, пикантный чеснок и лёгкая кислинка — идеальное сочетание для бутербродов, крекеров или даже овощей. Рецептом поделился автор Дзен-канала "На плите. Кулинарные рецепты".

Ингредиенты:

  • чеснок — 15 зубчиков,

  • грецкие орехи — 1 стакан,

  • хлеб — 1 ломтик,

  • растительное масло — 4 ст. л.,

  • зелень — 1 пучок,

  • лимонный сок — 4 ст. л.,

  • соль — по вкусу.

Приготовление:

Измельчаю орехи в блендере до крошки. Чеснок очищаю и вместе с орехами растираю с солью до однородной ароматной массы.

Добавляю мелко нарезанную зелень и вливаю растительное масло, перемешиваю. Ломтик белого хлеба замачиваю в воде, слегка отжимаю и тоже отправляю в массу.

Постепенно добавляю лимонный сок, растирая всё до гладкой, кремовой консистенции.

В итоге получается густая, ароматная намазка с насыщенным вкусом, которую можно подать на хлебе, крекерах или использовать как соус.

Примерное время приготовления: 10 минут

