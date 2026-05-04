Свекровь выдала секрет настоящей чесночной намазки — теперь трачу всего 5 минут: для праздничного стола

Насыщенный вкус орехов, пикантный чеснок и лёгкая кислинка — идеальное сочетание для бутербродов, крекеров или даже овощей. Рецептом поделился автор Дзен-канала "На плите. Кулинарные рецепты".
Ингредиенты:
-
чеснок — 15 зубчиков,
-
грецкие орехи — 1 стакан,
-
хлеб — 1 ломтик,
-
растительное масло — 4 ст. л.,
-
зелень — 1 пучок,
-
лимонный сок — 4 ст. л.,
-
соль — по вкусу.
Приготовление:
Измельчаю орехи в блендере до крошки. Чеснок очищаю и вместе с орехами растираю с солью до однородной ароматной массы.
Добавляю мелко нарезанную зелень и вливаю растительное масло, перемешиваю. Ломтик белого хлеба замачиваю в воде, слегка отжимаю и тоже отправляю в массу.
Постепенно добавляю лимонный сок, растирая всё до гладкой, кремовой консистенции.
В итоге получается густая, ароматная намазка с насыщенным вкусом, которую можно подать на хлебе, крекерах или использовать как соус.
Примерное время приготовления: 10 минут
