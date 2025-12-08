Городовой / Город / Непраздничная арифметика: «Оливье» обошёл «шубу» и стал самым дорогим салатом новогоднего стола
Непраздничная арифметика: «Оливье» обошёл «шубу» и стал самым дорогим салатом новогоднего стола

Опубликовано: 8 декабря 2025 03:38
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В перечень вошли также «Мимоза» и так называемые салаты «шуба» и «Столичный».

На приготовление четырёх порций салата «Оливье» потребуется 576 рублей. Такой показатель сделал это блюдо самым затратным, сообщает РИА Новости, обращаясь к данным Росстата.

Чтобы приготовить указанное количество блюда, понадобится по 400 граммов варёной колбасы и маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

Салат «Мимоза» занял второе место по цене — его стоимость составила 295 рублей за четыре порции. Замыкает тройку «Селедка под шубой» — за это блюдо придётся заплатить 291 рубль.

Среди популярных праздничных блюд самым экономичным в нынешнем году стал салат «Столичный», за четыре порции нужно отдать 269 рублей.

Ранее сообщалось, что за прошедший год стоимость бутербродов с натуральной красной икрой увеличилась на 13%.

Таким образом, праздничный салат «Оливье» вновь оказался самым дорогим вариантом для новогоднего стола, а изменение цен на отдельные продукты остаётся заметной темой обсуждения в социальных сетях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
