Непраздничная арифметика: «Оливье» обошёл «шубу» и стал самым дорогим салатом новогоднего стола

На приготовление четырёх порций салата «Оливье» потребуется 576 рублей. Такой показатель сделал это блюдо самым затратным, сообщает РИА Новости, обращаясь к данным Росстата.
Чтобы приготовить указанное количество блюда, понадобится по 400 граммов варёной колбасы и маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.
Салат «Мимоза» занял второе место по цене — его стоимость составила 295 рублей за четыре порции. Замыкает тройку «Селедка под шубой» — за это блюдо придётся заплатить 291 рубль.
Среди популярных праздничных блюд самым экономичным в нынешнем году стал салат «Столичный», за четыре порции нужно отдать 269 рублей.
Ранее сообщалось, что за прошедший год стоимость бутербродов с натуральной красной икрой увеличилась на 13%.
Таким образом, праздничный салат «Оливье» вновь оказался самым дорогим вариантом для новогоднего стола, а изменение цен на отдельные продукты остаётся заметной темой обсуждения в социальных сетях.