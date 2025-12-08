«Тринадцатая» для тех, кто лечит и учит: в Госдуме предлагают ввести ежегодную выплату

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с предложением, которое касается материального поощрения работников медицины и образования.
Он предлагает ввести обязательную дополнительную выплату, фактически тринадцатую зарплату, для сотрудников государственных и муниципальных медицинских и образовательных организаций.
Об этом говорится в его обращении к министру труда Антону Котякову, передают РИА Новости.
Чернышов считает необходимым утвердить ежегодное денежное поощрение в размере не меньше среднего ежемесячного оклада, которое выплачивалось бы в конце года. Средства для таких выплат, по мнению автора инициативы, должны быть выделены из бюджета.
Получение тринадцатой зарплаты, как сказано в обращении, предполагается только при исполнении профессиональных обязанностей и отсутствии взысканий за нарушения трудовой дисциплины.
В документе говорится:
"В целях укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессий в сфере образования и здравоохранения, а также уровня социальной защищенности их представителей предлагаю установить на федеральном уровне гарантированную ежегодную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений",
— пишет Чернышов.
Он уверен, что реализация инициативы поможет снизить отток специалистов и сделает профессии врача и учителя более привлекательными для молодежи. Дополнительная выплата, по мнению депутата, станет серьезной поддержкой для работников в этих сферах.
Введение такой меры должно, по его словам, способствовать закреплению кадров на рабочих местах.
Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года премию к Новому году получили менее 25% жителей Петербурга.