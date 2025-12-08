Городовой / Город / Сразу в штат: в России одобрили приём женщин с детьми до трёх лет без испытательного срока
Сразу в штат: в России одобрили приём женщин с детьми до трёх лет без испытательного срока

Опубликовано: 8 декабря 2025 04:37
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Льгота предоставляется женщинам, воспитывающим детей в возрасте до полутора лет.

В России подготовлен законопроект, изменяющий условия приёма на работу для женщин с маленькими детьми.

Документ предусматривает запрет на установление испытательного срока при приёме на работу матерей, имеющих ребёнка в возрасте до трёх лет, сообщает ТАСС.

Ранее подобное правило распространялось только на тех, у кого ребёнку не исполнилось и полутора лет.

Согласно пояснениям инициаторов, расширение такой гарантии связано с необходимостью снять избыточное эмоциональное напряжение и преодолеть психологические сложности, с которыми сталкиваются женщины при возвращении к трудовой деятельности после рождения ребёнка.

Правительство страны поддержало соответствующую инициативу, но с оговоркой, что потребуется её доработка, с учётом замечаний.

В своей записке инициаторы отмечают:

«Расширение гарантии по неустановлению испытательного срока мамам малолетних детей представляется логичным продолжением государственной семейной политики».

Эта законодательная инициатива разработана под руководством главы профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Ярослава Нилова.

В кабмине также уточнили: принятие поправки не скажется на доходах или расходах государственной казны.

Помимо этого, ожидается рассмотрение нового законопроекта о предоставлении бесплатной юридической поддержки беременным женщинам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
