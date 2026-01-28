2,5 тысячи вписываний против 900 тысяч паспортов: детей обяжут летать по своим документам

По данным законопроекта, который правительство рассмотрит 29 января, родителей обяжут оформлять детям отдельные загранпаспорта вместо вписывания их в свои документы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.​

После одобрения кабинетом министров проект передадут в парламент. При поддержке депутатов каждый ребенок, независимо от возраста, получит необходимость в собственном загранпаспорте.​

Причина изменений

В МВД отмечают низкий спрос на услугу вписывания: ежегодно фиксируется лишь 2,5 тысячи случаев на 900 тысяч выданных паспортов.

Вписывание возможно только в небиометрический паспорт сроком на 5 лет за 500 рублей, но для обоих родителей это выходит в 1000 рублей — как отдельный документ.​

Большинство популярных направлений (ОАЭ, Мальдивы, Куба, Маврикий, Китай и другие) не признают детей по родительским документам, что часто срывает поездки в аэропорту.

Кроме того, с 20 января 2026 года для выезда в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию детям до 14 лет тоже нужен загранпаспорт вместо свидетельства о рождении.​

Новшество закрепит практику индивидуальных документов для всех, поэтому семьям с детьми стоит заранее оформить паспорта для поездок.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».