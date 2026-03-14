Самый закрытый город России: как живут в нем люди и почему не стремятся уезжать – со времен СССР мало что изменилось

Заглянем на территорию самого засекреченного российского города

Многие хотя бы раз в жизни слышали об этом месте, хотя в советский период информация о городе была доступна лишь представителям власти, спецслужбам и местным жителям. В то время населенный пункт не имел официального адреса: для почтовой корреспонденции использовался исключительно номерной почтовый знак.

В настоящее время бывший секретный город широко известен, однако доступ на его территорию по-прежнему ограничен.

История самого секретного города

В 1950 году Иосиф Виссарионович Сталин утвердил секретное Постановление Совета Министров СССР, положившее начало строительству Комбината № 815 – комплекса по производству оружейного плутония. Возведение завода осуществлялось силами заключенных.

К 1954 году вокруг строительной площадки секретного комбината сформировался социальный город, получивший название Железногорск, который в секретной переписке упоминался как Красноярск-26.

В 1958 году на горно-химическом комбинате была введена в эксплуатацию железная дорога, проложенная непосредственно через скальный массив. Масштабы строительства данной дороги сопоставимы с проектами Московского метрополитена.

В этом сибирском регионе функционирует уникальная транспортная система, которая включает в себя станции, вестибюли и платформы. Доступ к ней осуществляется исключительно по специальным пропускам.

Изначально Железногорск проектировался как образцовый населенный пункт, отличающийся обилием зеленых насаждений, широкими проспектами и разнообразным ассортиментом товаров в магазинах, превосходящим предложения соседнего Красноярска.

Железногорск в наши дни

В настоящее время население Железногорска составляет 102 тысячи человек. Молодежь не стремится из него уезжать. Это обусловлено не только ассортиментом товаров, но комфортными условиями для труда и проживания. Зарплаты здесь высокие, ведь их предоставляет Госкорпорация «Росатом».

В настоящее время Железногорск является одним из крупнейших закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в России.

