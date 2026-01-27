Запах табака въелся намертво: секретный ингредиент, который расщепляет смолы в вашей мебели — и это не стирка

Запах табака — один из самых сложных для удаления “ароматов” в жилище. Он не просто витает в воздухе; он проникает в структуру материалов, становясь неотъемлемой частью интерьера.

Анастасия Савчук, генеральный директор клининговой компании “Настенька” и эксперт по уборке, объясняет порталу «Городовой», почему проветривание часто оказывается бессильным, и какой арсенал средств необходим для тотального очищения.

Стойкость табака: враг номер один — текстиль и пористые материалы

Главная проблема запаха табака, по мнению эксперта, заключается в его способности к абсорбции.

“Запах табака впитывается во все поверхности”, — констатирует Анастасия Савчук.

Это означает, что обычная поверхностная чистка не даст нужного эффекта.

Первоочередная задача — работа с мягкой мебелью и текстилем. Требуется не просто стирка, а глубокая обработка с применением специальных средств:

“это обязательно стирать и делать химчистку всей мягкой мебели с порошками которые содержат энзимы”.

Энзимы (ферменты) необходимы для расщепления смол и никотиновых соединений, осевших в волокнах.

Потолки и обои: невидимые хранилища вони

Наибольшую сложность представляют неподвижные, пористые поверхности. Эксперт подчеркивает, что обои становятся настоящим рассадником запаха.

“Впитывают очень сильно также поверхности обоев, если это какие-то особенно не моющиеся, пористые обои”.

Аналогичная ситуация наблюдается с потолками, которые ранее часто оклеивали плиткой или бумажными материалами, не предназначенными для влажной очистки.

“Если это какие-то потолки, которые невозможно помыть, допустим, вот клеили раньше какую-то плитку, обои”.

Физическое удаление налета — необходимое условие

Ключевым этапом в борьбе с запахом является физическое удаление видимых и невидимых отложений.

"Избавляться в общем нужно сперва. Именно физически все это перемыть, перетереть и все эти отложения, которые жирным налетом покрывают все поверхности, это все нужно перемыть”.

Этот жирный, желтоватый налет, остающийся от смол и никотина, необходимо удалить механически, до начала использования радикальных методов дезодорации.

Финальный удар: дезинфекция и озонирование

Только после тщательной физической очистки можно переходить к воздействию на молекулярном уровне.

“Дальше можно после клининга уже как раз использовать такие средства, как озонирование. Тогда это будет эффективно”.

Озонирование — мощный метод, который окисляет остаточные запахи в воздухе и на поверхностях. Однако эксперт предупреждает: озон не справится с видимым налетом.

“Пока вы не удалили физически все отложения табака, вот этот желтый налет, к сожалению, невозможно убрать другими способами".

В качестве дополнительного средства для твердых, моющихся поверхностей рекомендуется использовать старые проверенные методы.

“Как в старые добрые времена, мыть по возможности с хлором”.

Хлорсодержащие средства обеспечивают необходимую дезинфекцию и помогают удалить следы табачного налета с кафеля, стекла и других не пористых покрытий.

Процедура всегда едина: сначала тщательное мытье и дезинфекция, а затем — озонирование для устранения остаточных следов запаха.

