Запах табака въелся намертво: секретный ингредиент, который расщепляет смолы в вашей мебели — и это не стирка

Запах табака — один из самых сложных для удаления “ароматов” в жилище. Он не просто витает в воздухе; он проникает в структуру материалов, становясь неотъемлемой частью интерьера.
Анастасия Савчук, генеральный директор клининговой компании “Настенька” и эксперт по уборке, объясняет порталу «Городовой», почему проветривание часто оказывается бессильным, и какой арсенал средств необходим для тотального очищения.
Стойкость табака: враг номер один — текстиль и пористые материалы
Главная проблема запаха табака, по мнению эксперта, заключается в его способности к абсорбции.
“Запах табака впитывается во все поверхности”, — констатирует Анастасия Савчук.
Это означает, что обычная поверхностная чистка не даст нужного эффекта.
Первоочередная задача — работа с мягкой мебелью и текстилем. Требуется не просто стирка, а глубокая обработка с применением специальных средств:
“это обязательно стирать и делать химчистку всей мягкой мебели с порошками которые содержат энзимы”.
Энзимы (ферменты) необходимы для расщепления смол и никотиновых соединений, осевших в волокнах.
Потолки и обои: невидимые хранилища вони
Наибольшую сложность представляют неподвижные, пористые поверхности. Эксперт подчеркивает, что обои становятся настоящим рассадником запаха.
“Впитывают очень сильно также поверхности обоев, если это какие-то особенно не моющиеся, пористые обои”.
Аналогичная ситуация наблюдается с потолками, которые ранее часто оклеивали плиткой или бумажными материалами, не предназначенными для влажной очистки.
“Если это какие-то потолки, которые невозможно помыть, допустим, вот клеили раньше какую-то плитку, обои”.
Физическое удаление налета — необходимое условие
Ключевым этапом в борьбе с запахом является физическое удаление видимых и невидимых отложений.
"Избавляться в общем нужно сперва. Именно физически все это перемыть, перетереть и все эти отложения, которые жирным налетом покрывают все поверхности, это все нужно перемыть”.
Этот жирный, желтоватый налет, остающийся от смол и никотина, необходимо удалить механически, до начала использования радикальных методов дезодорации.
Финальный удар: дезинфекция и озонирование
Только после тщательной физической очистки можно переходить к воздействию на молекулярном уровне.
“Дальше можно после клининга уже как раз использовать такие средства, как озонирование. Тогда это будет эффективно”.
Озонирование — мощный метод, который окисляет остаточные запахи в воздухе и на поверхностях. Однако эксперт предупреждает: озон не справится с видимым налетом.
“Пока вы не удалили физически все отложения табака, вот этот желтый налет, к сожалению, невозможно убрать другими способами".
В качестве дополнительного средства для твердых, моющихся поверхностей рекомендуется использовать старые проверенные методы.
“Как в старые добрые времена, мыть по возможности с хлором”.
Хлорсодержащие средства обеспечивают необходимую дезинфекцию и помогают удалить следы табачного налета с кафеля, стекла и других не пористых покрытий.
Процедура всегда едина: сначала тщательное мытье и дезинфекция, а затем — озонирование для устранения остаточных следов запаха.
