Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни

Сорта клубники из СССР, которые не подводят никогда

В магазинах сегодня лежит красивая клубника: крупная, блестящая, ровная. Но вкус у нее часто разочаровывает. Она словно пластиковая - сладкая, но без души. Это сорта, которые вывели для перевозок и долгого хранения, а не для удовольствия.

"А ведь есть другая клубника. Старая, советская. Ее не купишь в супермаркете. Ее передают друг другу дачники, как семейную ценность. И вкус у нее совсем другой - настоящий, летний, который помнят с детства", - отметила агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Почему они исчезли?

Дело не только в том, что эта клубника мнется и течет. Раньше сорта выводили для людей, а не для магазинов. Они росли в Сибири или на Урале без всякого укрытия и давали урожай без кучи химии. Сегодня питомникам это невыгодно.

"Фестивальная"

"Эту клубнику вывели еще в 50-х годах. Ягоды у нее крупные, ярко-красные, но очень нежные. Чуть надавил - и потек сок. Вкус - идеальный, сладкий с кислинкой, пахнет настоящей земляникой", - сообщает Давыдова.

Но перевезти ее невозможно, она не лежит и суток. Поэтому в магазинах ее нет. Искать ее нужно в старых садах под Питером или в Новгородской области.

фото Городовой ру

"Зенга Зенгана"

"Этот сорт родом из Германии, но у нас его очень полюбили. Ягоды темно-бордовые, почти фиолетовые. Вкус густой, с вишневыми нотками", - сказала агроном.

Из нее получается самое красивое и вкусное варенье – рубинового цвета. Но есть минус: в дождливое лето она болеет серой гнилью. Сажать ее нужно на солнце и следить за поливом.

"Надежда"

"Сорт вывели в Самаре. Ягоды темно-вишневые, покрыты тонким восковым налетом, как слива. Мякоть плотная, но сочная. Вкус сладкий, почти без кислоты", - отметила агроном.

Эта клубника меньше болеет, чем другие старые сорта, и даже немного переносит перевозку.

Где их искать?

В магазинах – бесполезно. Нужно идти к людям. Загляните на форумы садоводов, поищите тематические группы в соцсетях. Можно съездить в старые дачные поселки, основанные еще до 80-х годов. Поговорите с пожилыми соседями по даче.

"Если вам предложат купить ус редкого сорта за большие деньги - не верьте. Настоящие коллекционеры обычно не продают, а меняются или делятся с хорошими людьми", - подчеркнула Давыдова.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как ухаживать за рассадой перца после пикировки.