После пикировки перца – обязательно: 3 правила крепкой рассады – никаких хилых доходяг

Каждый дачник знает, чтобы получить хороший урожай перца, важно вырастить здоровую рассаду. Особого внимания требуют растения сразу после пикировки, когда они переживают стресс.
В этот период закладывается основа будущего растения: развиваются корни и формируется прочный стебель. Правильный уход поможет перцам быстро восстановиться и не вытянуться.
Существует три ключевых приема, которые обеспечат рассаде комфортные условия. Их применение гарантирует крепкие кустики.
Правило №1
Сразу после пересадки растениям нужна поддержка, поэтому полейте рассаду раствором «Эпина» (8 капель на литр воды). Это поможет перцам справиться со стрессом.
Следующий полив проведите, когда верхний слой почвы просохнет на 1,5 см. Для роста корней 2-3 раза в промежутках между поливами можно использовать раствор "Корневина" (1 г на литр воды).
Правило №2
После пикировки рассаду поставьте на светлое место, а в первые две недели растения слегка притеняйте. Световой день должен длиться 12 часов.
Днем температура должна держаться около 22 градусов, ночью — на 2-4 градуса ниже. На жарком подоконнике рассада вытягивается, поэтому днем ее лучше убирать со подоконника, а на ночь возвращать для прохлады.
Кроме того, ящики с рассадой ежедневно поворачивайте к свету разными сторонами, чтобы растения росли ровно.
Правило №3
Через 10–14 дней после пикировки, когда рассада укоренилась, можно вносить подкормки. Используйте комплексные удобрения для рассады, жидкий биогумус или составы с азотом, фосфором и калием.
Удобрения вносят раз в 10 дней до самой высадки в грунт, строго соблюдая дозировку, сообщает "Моя успешная дача".
