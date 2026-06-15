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Никаких ковриков и мучений: ленивые роллы, которые получаются у всех с первого раза

Опубликовано: 15 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Никаких ковриков и мучений: ленивые роллы, которые получаются у всех с первого раза
Никаких ковриков и мучений: ленивые роллы, которые получаются у всех с первого раза
Городовой ру
Эти роллы готовятся проще простого.

Никаких бамбуковых ковриков, сложных техник и долгих приготовлений. Все ингредиенты просто смешиваются в одной миске, а затем превращаются в аппетитные шарики с любимым вкусом суши. Получается быстро, бюджетно и очень вкусно.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Сладкий персик".

Ингредиенты:

  • рис круглозёрный — 100 г,
  • вода — 200 мл,
  • крабовые палочки — 200 г,
  • творожный сыр — 150 г,
  • огурец — 1 шт.,
  • нори — 1 лист,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • соль — пол ч. л.,
  • лимонный сок — 1-2 ч. л.
  • кунжут — по желанию,
  • соевый соус или терияки — по вкусу.

Приготовление

Рис тщательно промываю до прозрачной воды. В кастрюлю вливаю воду, довожу до кипения и засыпаю рис. Варю около 15 минут, затем выключаю огонь, накрываю крышкой и оставляю ещё на 10 минут.

Никаких ковриков и мучений: ленивые роллы, которые получаются у всех с первого раза - image 1
Никаких ковриков и мучений: ленивые роллы, которые получаются у всех с первого раза - image 1

В готовый рис добавляю соль, сахар и лимонный сок. Хорошо перемешиваю и даю полностью остыть. Крабовые палочки нарезаю очень мелкими кубиками.

Огурец также измельчаю небольшими кусочками. Лист нори нарезаю ножницами на маленькие квадратики. В большую миску перекладываю рис, добавляю крабовые палочки, огурец, нори и творожный сыр.

Тщательно перемешиваю до получения густой липкой массы. Если смесь кажется суховатой, добавляю ещё немного творожного сыра.

Смачиваю руки водой и формирую небольшие аккуратные шарики одинакового размера. Выкладываю заготовки на блюдо, оставляя между ними небольшое расстояние.

Перед подачей посыпаю кунжутом и слегка поливаю соусом терияки или подаю отдельно соевый соус.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Этот рецепт стал для меня настоящим спасением, когда захотелось домашних роллов без лишних хлопот. Особенно мне нравится, что начинку можно бесконечно менять: вместо крабовых палочек я использую слабосолёную красную рыбу или креветки.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный десерт к чаю с творогом и бананом.

Автор:
Александр Асташкин
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