Никаких ковриков и мучений: ленивые роллы, которые получаются у всех с первого раза

Никаких бамбуковых ковриков, сложных техник и долгих приготовлений. Все ингредиенты просто смешиваются в одной миске, а затем превращаются в аппетитные шарики с любимым вкусом суши. Получается быстро, бюджетно и очень вкусно.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Сладкий персик".
Ингредиенты:
- рис круглозёрный — 100 г,
- вода — 200 мл,
- крабовые палочки — 200 г,
- творожный сыр — 150 г,
- огурец — 1 шт.,
- нори — 1 лист,
- сахар — 1 ч. л.,
- соль — пол ч. л.,
- лимонный сок — 1-2 ч. л.
- кунжут — по желанию,
- соевый соус или терияки — по вкусу.
Приготовление
Рис тщательно промываю до прозрачной воды. В кастрюлю вливаю воду, довожу до кипения и засыпаю рис. Варю около 15 минут, затем выключаю огонь, накрываю крышкой и оставляю ещё на 10 минут.
В готовый рис добавляю соль, сахар и лимонный сок. Хорошо перемешиваю и даю полностью остыть. Крабовые палочки нарезаю очень мелкими кубиками.
Огурец также измельчаю небольшими кусочками. Лист нори нарезаю ножницами на маленькие квадратики. В большую миску перекладываю рис, добавляю крабовые палочки, огурец, нори и творожный сыр.
Тщательно перемешиваю до получения густой липкой массы. Если смесь кажется суховатой, добавляю ещё немного творожного сыра.
Смачиваю руки водой и формирую небольшие аккуратные шарики одинакового размера. Выкладываю заготовки на блюдо, оставляя между ними небольшое расстояние.
Перед подачей посыпаю кунжутом и слегка поливаю соусом терияки или подаю отдельно соевый соус.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Этот рецепт стал для меня настоящим спасением, когда захотелось домашних роллов без лишних хлопот. Особенно мне нравится, что начинку можно бесконечно менять: вместо крабовых палочек я использую слабосолёную красную рыбу или креветки.
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