Никаких ковриков и мучений: ленивые роллы, которые получаются у всех с первого раза

Эти роллы готовятся проще простого.

Никаких бамбуковых ковриков, сложных техник и долгих приготовлений. Все ингредиенты просто смешиваются в одной миске, а затем превращаются в аппетитные шарики с любимым вкусом суши. Получается быстро, бюджетно и очень вкусно.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Сладкий персик".

Ингредиенты:

рис круглозёрный — 100 г,

вода — 200 мл,

крабовые палочки — 200 г,

творожный сыр — 150 г,

огурец — 1 шт.,

нори — 1 лист,

сахар — 1 ч. л.,

соль — пол ч. л.,

лимонный сок — 1-2 ч. л.

кунжут — по желанию,

соевый соус или терияки — по вкусу.

Приготовление

Рис тщательно промываю до прозрачной воды. В кастрюлю вливаю воду, довожу до кипения и засыпаю рис. Варю около 15 минут, затем выключаю огонь, накрываю крышкой и оставляю ещё на 10 минут.

Никаких ковриков и мучений: ленивые роллы, которые получаются у всех с первого раза - image 1

В готовый рис добавляю соль, сахар и лимонный сок. Хорошо перемешиваю и даю полностью остыть. Крабовые палочки нарезаю очень мелкими кубиками.

Огурец также измельчаю небольшими кусочками. Лист нори нарезаю ножницами на маленькие квадратики. В большую миску перекладываю рис, добавляю крабовые палочки, огурец, нори и творожный сыр.

Тщательно перемешиваю до получения густой липкой массы. Если смесь кажется суховатой, добавляю ещё немного творожного сыра.

Смачиваю руки водой и формирую небольшие аккуратные шарики одинакового размера. Выкладываю заготовки на блюдо, оставляя между ними небольшое расстояние.

Перед подачей посыпаю кунжутом и слегка поливаю соусом терияки или подаю отдельно соевый соус.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Этот рецепт стал для меня настоящим спасением, когда захотелось домашних роллов без лишних хлопот. Особенно мне нравится, что начинку можно бесконечно менять: вместо крабовых палочек я использую слабосолёную красную рыбу или креветки.

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