Синоптики предупреждают: сегодня Петербург ждет рекордный суточный ливень - дождь не прекратится 24 часа подряд

Синоптики предупреждают: сегодня,15 июня, Санкт-Петербург накроет мощный циклон. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», осадки будут идти без перерыва на протяжении всех суток.
Город окажется во власти тыловой части обширного циклонического вихря, центр которого находится над акваторией Ботнического залива. Это принесет плотную облачность и продолжительные дожди.
Несмотря на дожди, 15 июня будет относительно тепло. Днем воздух прогреется до +21…+23 градусов . Ночью ожидается +11…+13 градусов. Ветер южный и юго-восточный, 3–8 метров в секунду.
Непогода задержится в регионе до конца выходных. Во второй половине дня возможны грозы. Однако уже к началу новой недели интенсивность осадков снизится — они будут носить кратковременный характер.
Совет
Если вам предстоит выезжать из города или передвигаться по Петербургу 15 июня, будьте особенно внимательны. Из-за сильных ливней возможны подтопления дорог и ухудшение видимости. Водителям стоит снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам — не забывать зонт и по возможности выбирать закрытую обувь.
Также учтите, что с 15 по 19 июня в тоннеле дамбы планируются ремонтные работы с ограничением движения по полосам. Возможны кратковременные полные перекрытия перед въездом в тоннель для заезда техники. Планируйте маршрут заранее.
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