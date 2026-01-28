Этот соус настолько вкусный, что можно есть без мяса и гарнира: дети уминают ложками из банки

Хотите преобразить любое простое блюдо? Приготовьте универсальный грибной соус на сметане. Он настолько ароматный и насыщенный, что его действительно можно есть как самостоятельное блюдо, а гарнир станет лишь приятным дополнением.
Ингредиенты
- Шампиньоны свежие — 400 г
- Лук репчатый — 1 небольшая головка (около 50 г)
- Сметана (20%) — 120 г
- Мука пшеничная — 30 г (около 2 ст. ложек без горки)
- Масло растительное — 3 ст. ложки
- Укроп свежий — 1 ст. ложка рубленого
- Соль — 1 ч. ложка (или по вкусу)
- Перец чёрный молотый — ½ ч. ложки
Приготовление
Шаг 1. Обжарка основы. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до мягкости. Грибы нарежьте пластинками или кубиками и добавьте к луку. Жарьте на среднем огне, пока вся выделившаяся влага не выпарится, а грибы не подрумянятся. Посолите.
Шаг 2. Загущение. Убавьте огонь. Всыпьте в сковороду муку и быстро перемешайте, чтобы она соединилась с жиром и не образовала комков. Жарьте 1-2 минуту, помешивая.
Шаг 3. Создание соуса. Влейте сметану, добавьте перец и тщательно перемешайте. Доведите до однородности и прогрейте на маленьком огне 2-3 минуты, не давая кипеть. Снимите с огня, добавьте рубленый укроп, перемешайте и дайте настояться под крышкой 5 минут. Соус отлично подходит к картофелю, гречке, пасте, курице и котлетам.