Этот соус настолько вкусный, что можно есть без мяса и гарнира: дети уминают ложками из банки

Новости по теме

Смешиваю укроп, горчицу и бульон: получаю волшебный соус за 5 минут — магазинные пельмени теперь стали изысканными

Перейти

Растет хоть на бумаге: дачники обожают этот сорт лука за урожайность

Перейти

Зачем класть масло в финик: это странное сочетание оказалось хитярой — от удивления до соленой карамели за один укус

Перейти

Что я творю с оладьями... Воздушные, но без грамма муки: лёгкий и сытный завтрак за 15 минут

Перейти

Шоколад растопил, добавил масло — и вот оно. Этот десерт с орехами подойдет к чаю: полезно, вкусно, без всякой возни

Перейти