Городовой / Полезное / Этот соус настолько вкусный, что можно есть без мяса и гарнира: дети уминают ложками из банки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Капустный ленивый пирог: быстро, бюджетно и без хлопот с тестом - влюбился в этот рецепт Полезное
«Не теряйте свои законные тысячи» — а я нашел три ошибки, из-за которых ПФР вам откажет: читайте, пока не поздно Полезное
Куда поехать недалеко из Санкт-Петербурга на выходные? Вопросы о Петербурге
79 миллионов рейсов и пик 30 апреля: ЗСД бьёт рекорд трафика Город
Нормандская вариация пюре: сливочная эмульсия по старинному рецепту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Этот соус настолько вкусный, что можно есть без мяса и гарнира: дети уминают ложками из банки

Опубликовано: 28 января 2026 08:15
 Проверено редакцией
соус
Этот соус настолько вкусный, что можно есть без мяса и гарнира: дети уминают ложками из банки
Фото: Городовой.ру

Хотите преобразить любое простое блюдо? Приготовьте универсальный грибной соус на сметане. Он настолько ароматный и насыщенный, что его действительно можно есть как самостоятельное блюдо, а гарнир станет лишь приятным дополнением.

Ингредиенты

  • Шампиньоны свежие — 400 г
  • Лук репчатый — 1 небольшая головка (около 50 г)
  • Сметана (20%) — 120 г
  • Мука пшеничная — 30 г (около 2 ст. ложек без горки)
  • Масло растительное — 3 ст. ложки
  • Укроп свежий — 1 ст. ложка рубленого
  • Соль — 1 ч. ложка (или по вкусу)
  • Перец чёрный молотый — ½ ч. ложки

Приготовление

Шаг 1. Обжарка основы. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до мягкости. Грибы нарежьте пластинками или кубиками и добавьте к луку. Жарьте на среднем огне, пока вся выделившаяся влага не выпарится, а грибы не подрумянятся. Посолите.

Шаг 2. Загущение. Убавьте огонь. Всыпьте в сковороду муку и быстро перемешайте, чтобы она соединилась с жиром и не образовала комков. Жарьте 1-2 минуту, помешивая.

Шаг 3. Создание соуса. Влейте сметану, добавьте перец и тщательно перемешайте. Доведите до однородности и прогрейте на маленьком огне 2-3 минуты, не давая кипеть. Снимите с огня, добавьте рубленый укроп, перемешайте и дайте настояться под крышкой 5 минут. Соус отлично подходит к картофелю, гречке, пасте, курице и котлетам.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью