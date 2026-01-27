Я последовала совету педагога — и поняла, почему ребенок не хочет идти в школу

Сценарий, когда ребёнок отказывается идти в школу или детский сад, знаком многим родителям. Это явление вызывает беспокойство и требует внимательного анализа, ведь грань между временной усталостью и серьезной проблемой может быть очень тонкой.
Учитель высшей категории, почётный работник общего образования Российской Федерации Андрей Дорожков предлагает родителям искать первопричину такого поведения.
“Отсутствие желания идти в школу или детский сад? Разные бывают причины”, — отмечает эксперт в беседе с «Городовой», призывая к глубокому пониманию ситуации.
Усталость от коллектива или лень: тест на причину
Одной из наиболее распространенных причин нежелания посещать образовательное учреждение, по мнению Дорожкова, является простая перегрузка общением. Ребёнок может уставать от постоянного присутствия сверстников и нуждаться в паузе.
“Иногда ребёнок просто устаёт от коллектива и ему необходимо побыть дома в спокойной обстановке для того, чтобы отдохнуть от большого числа людей, сверстников”, — объясняет специалист.
Проверить эту гипотезу можно достаточно просто: дав ребёнку дома задания, аналогичные школьным. Если он охотно их выполняет, велика вероятность, что проблема кроется именно в усталости от коллектива.
Однако, если задания остаются невыполненными, ситуация приобретает иной оттенок.
“Если не желает дома выполнять задания, то скорее всего это лень или испытывает трудности в выполнении данных заданий. Почему не выполнил? Не хочу или не понимаю…” — эти вопросы становятся сигналом для дальнейших действий.
Отсутствие стимулов и конфликтные зоны
Андрей Дорожков подчеркивает важность последовательности в требованиях. Если дома нет строгих правил, касающихся времени на игры или использования гаджетов, у ребёнка исчезает стимул возвращаться в учебное заведение, где такие ограничения существуют.
“Если дома есть такие же требования как и в школе: соблюдать правила, ограниченное время игры в гаджетах, — то ребёнок не будет стремиться остаться дома”, — утверждает педагог.
Ещё одна частая причина кроется в социальных отношениях. Отсутствие друзей или конфликт с ровесниками может стать серьезным препятствием для радостного похода в школу. В таких случаях, по совету эксперта, необходимо действовать сообща.
“Здесь необходимо выяснить причину, проблему. Поговорить с воспитателем/ классным руководителем для выяснения ситуации и совместной выработки действий”.
Только совместными усилиями педагогов и родителей можно устранить корень проблемы и вернуть ребёнку радость познания.
