Городовой / Город / 300 тысяч студенткам и няня до 3 лет: в Ленобласти теперь регистрируют новорождённых за 15 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Капустный ленивый пирог: быстро, бюджетно и без хлопот с тестом - влюбился в этот рецепт Полезное
«Не теряйте свои законные тысячи» — а я нашел три ошибки, из-за которых ПФР вам откажет: читайте, пока не поздно Полезное
Куда поехать недалеко из Санкт-Петербурга на выходные? Вопросы о Петербурге
79 миллионов рейсов и пик 30 апреля: ЗСД бьёт рекорд трафика Город
Нормандская вариация пюре: сливочная эмульсия по старинному рецепту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

300 тысяч студенткам и няня до 3 лет: в Ленобласти теперь регистрируют новорождённых за 15 минут

Опубликовано: 28 января 2026 08:30
 Проверено редакцией
300 тысяч студенткам и няня до 3 лет: в Ленобласти теперь регистрируют новорождённых за 15 минут
300 тысяч студенткам и няня до 3 лет: в Ленобласти теперь регистрируют новорождённых за 15 минут
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Ленинградской области улучшили меры помощи семьям с новорожденными. Теперь родители имеют право оформить ребенка в регионе, даже если он родился в Санкт-Петербурге.

Это облегчает получение документов и доступ к полному набору региональных пособий и льгот в рамках программы поддержки рождаемости и нацпроекта «Семья». Об этом заявили в пресс-службе администрации области.

Среди видов поддержки — студенческий капитал на 300 тысяч рублей, материнский капитал области на каждого малыша, разовая выплата студенткам в 100 тысяч рублей при ранней постановке на учет по беременности, а также 300 тысяч рублей молодым семьям (родителям до 35 лет) при рождении третьего или следующих детей.

Дополнительно предоставляются товары первой необходимости для детей до 1,5 лет через пункты проката и услуги соцняни для малышей до 3 лет.

Оформление регистрации возможно в любом ЗАГСе или МФЦ Ленинградской области, независимо от места рождения ребенка и прописки родителей. Процесс занимает всего 15 минут.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью