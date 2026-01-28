300 тысяч студенткам и няня до 3 лет: в Ленобласти теперь регистрируют новорождённых за 15 минут

В Ленинградской области улучшили меры помощи семьям с новорожденными. Теперь родители имеют право оформить ребенка в регионе, даже если он родился в Санкт-Петербурге.

Это облегчает получение документов и доступ к полному набору региональных пособий и льгот в рамках программы поддержки рождаемости и нацпроекта «Семья». Об этом заявили в пресс-службе администрации области.

Среди видов поддержки — студенческий капитал на 300 тысяч рублей, материнский капитал области на каждого малыша, разовая выплата студенткам в 100 тысяч рублей при ранней постановке на учет по беременности, а также 300 тысяч рублей молодым семьям (родителям до 35 лет) при рождении третьего или следующих детей.

Дополнительно предоставляются товары первой необходимости для детей до 1,5 лет через пункты проката и услуги соцняни для малышей до 3 лет.

Оформление регистрации возможно в любом ЗАГСе или МФЦ Ленинградской области, независимо от места рождения ребенка и прописки родителей. Процесс занимает всего 15 минут.

