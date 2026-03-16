Развели 3 кристалла в воде – и замоченные полотенца чище альпийских вершин – даже самые закостенелые будут сиять
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Развели 3 кристалла в воде – и замоченные полотенца чище альпийских вершин – даже самые закостенелые будут сиять

Опубликовано: 16 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
legion-media
Как вернуть кухонным полотенцам былую свежесть

Кухонные полотенца требуют ежедневной замены, а в определенных ситуациях — даже после однократного использования. Поддержание первоначальной свежести при интенсивном использовании является сложной задачей. Тем не менее, при соблюдении правильного режима стирки можно достичь отличных результатов.

К сожалению, стандартного цикла стирки в машине для кухонного текстиля может быть недостаточно. Блогер Марина Жукова рекомендует предварительное замачивание полотенец на ночь в растворе марганцовки.

Для его приготовления нужно развести марганцовку в прохладной воде, добиваясь бледно-розового цвета. После этого необходимо смочить полотенца, намылить их хозяйственным мылом и погрузить в подготовленный раствор. По истечении нескольких часов нужно поместить текстиль в стиральную машину и запустить стандартный режим стирки.

После полоскания и отжима вы получите идеально чистые полотенца. От текстиля отойдут даже старые закостенелые пятна.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью