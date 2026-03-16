Метод белого флага: Как проверить, есть ли клещи на вашей даче - совет дедов для каждого

Совет по обнаружению клещей на участке.

С приходом весны, особенно если она ранняя, как в этом году, быстро просыпаются клещи. Не каждый дачник знает, когда пришло время делать обработку участка от этих паразитов.

На портале "Добропёсик" рассказывают, как безошибочно определить наличие клещей на вашей даче. Теперь вы точно будете знать, пора обработать участок или в этом пока нет смысла.

Будем использовать старый способ, которым пользовались ещё наши деды. С его помощью вы безошибочно определите, проснулись ли уже клещи на вашей даче.

Метод "белого флага"

Нам пригодится обрезок старой ненужной белой ткани. Это может быть вафельное полотенце или же кусок простынки, который завалятся на даче. Главное, чтобы ткань была максимально светлой, иначе клещей вы не разглядите.

Ткань нужно смочить потом человека, например, вытереть им лоб после дачных работ. Дело в том, что клещей приманивает аромат человеческого тела, они с радостью "бросятся" на ткань, когда его почувствуют.

Наматываем полотенце, которое смочили потом, на длинную палку, чтобы не упало, его можно закрепить верёвкой или канцелярской резинкой. Теперь водим этим "белым флагом" по траве, кустарникам, деревьям.

Оценим результат

Внимательно осмотрите полотенце. Если на нём есть чёрные насекомые, то значит клещей на вашей даче предостаточно, срочно проводите обработку.

Что делать с тканью

Кусок ткани, которой вы искали клещей, нежно после процедуры сжечь. Вы можете не заметить клеща, а потом получить от него укус и заражение. Лучше сразу избавиться от простыни или полотенца.

