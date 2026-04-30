Будто в Европе побывали - город в российской провинции, где смешалась архитектура Фландрии и Италии

Что посмотреть туристу в Йошкар-Оле за один день.

Увидеть красоты Фландрии, почувствовать аутентичность средневековой Руси, насладиться атмосферой Италии и Голландии, оказывается, можно в одном месте. Более того, для этого не нужно уезжать из России. Ведь у нас есть Йошкар-Ола – небольшой город на берегу реки Малая Кокшага. Там в одном месте собрали достопримечательности разнообразных стилей и эпох.

Что посмотреть туристу в Йошкар-Оле

Все популярные туристические маршруты следуют вдоль Малой Кокшаги. Прогуливаясь по берегу, вы сможете увидеть разные достопримечательности.

Набережная Брюгге

Ваше знакомство с Бельгией стартует именно здесь, во Фландрии. На набережной, которую открыли в 2010 году, стоит цепочка опрятных кирпичных коттеджей цвета теплого терракотового кирпича, крытых остроконечными шпилями, застыла у самой воды. В тихой глади канала отражаются эти сказочные домики — особенно волшебное зрелище открывается по вечерам, когда включается мягкая подсветка, превращая улицы в декорации к старой легенде.

А еще среди этой средневековой красоты вас ждут неожиданные «жильцы». Тут и там встречаются скульптуры совсем не фламандских персонажей: сам князь Монако Ренье III со своей Грейс Келли, российская императрица Елизавета Петровна, а также православные святые Петр и Феврония. Необычное соседство — лишнее доказательство того, что Фландрия умеет удивлять.

Воскресенская набережная

Стоит перейти мост — и время словно делает шаг назад. Настоящие свидетели минувших веков застыли здесь на берегу. Это купеческий дом Карелина, которому без малого четыреста лет, и старинная Троицкая церковь — ей уже больше двухсот. А примостились рядом с ними не просто так, а со смыслом: памятники просветителям Кириллу с Мефодием и царю Федору Иоанновичу.

Набережная Амстердам

Идете дальше и незаметно оказываетесь уже в Голландии. По сторонам стоят разноцветные домики-коробочки с узкими, словно нарочно сплюснутыми фасадами. Они жмутся друг к другу плотными шеренгами, как игрушечные солдатики.

Поднимите голову повыше: на одном из коньков крыши затаилась необычная компания — мальчишка с дудочкой и пара крыс. Бронзовые, но выглядят почти как живые. А чуть поодаль вас уже ждет Николай Гоголь, тоже бронзовый, задумчивый и немного чужой среди этих голландских красок.

Площадь Оболенского-Ноготкова (2007 г.)

Завершается ваша прогулка там, где все дышит солнцем и теплом. Перед вами — здания в настоящем венецианском вкусе: с арками, лоджиями и легкой южной грацией. Самое интересное ждет у входа в Национальную художественную галерею. Приходите ровно к началу любого часа — не пожалеете.

Под бой курантов на часах оживает маленький спектакль: из одной дверцы выезжает ослик, который бережно везет икону, неторопливо пересекает циферблат и скрывается в другой створке. Это не просто часы, а настоящая движущаяся скульптура — одна из самых необычных «живых» достопримечательностей города.

Все эти места можно обойти за один день. Они расположены рядом, что очень удобно для туристов.

Когда лучше ехать

В Йошкар-Оле хорошо в любой сезон, но настоящая магия случается летом и осенью. А с наступлением сумерек набережные загораются мягкой подсветкой — и обычные прогулки превращаются в маленькое чудо.

Хотите почувствовать настоящую марийскую душу? Загляните в местную кондитерскую или уютное кафе. Главное, на что советуем обратить внимание, — национальные угощения. Например, подкогыльо: это такие крупные вареники, которые вполне могут потянуть на полноценный обед. Или традиционные местные блины — совсем не те, к которым вы привыкли. Попробуете — поймете, о чем речь.

