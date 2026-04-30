Где на Крестовском острове находится зоопарк имени Чебурашки?

Зоопарк имени Чебурашки на Крестовском острове — это небольшой контактный зоопарк, расположенный на территории ресторана «Карл и Фридрих». Он стал своеобразным уголком природы в городской среде, где можно пообщаться с животными и понаблюдать за их поведением.
Где находится
Адрес: Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 15. Ближайшая станция метро — «Крестовский остров». От метро до зоопарка нужно пройти примерно 15–20 минут.
Режим работы
Зоопарк открыт ежедневно с 11:00 до 21:00.
Животные
В зоопарке живут:
- кролики (чёрные, белые и рыжие);
- лисы и белки;
- пони и олень;
- аист и сова;
- куры, овцы, козы;
- ослик;
- страусы.
Также в зоопарке можно встретить хорьков. Животные живут в утеплённых домиках, построенных в виде замков и теремов.
Особенности
Контактный формат. Многие животные здесь почти ручные, их можно покормить прямо из рук. Для этого на территории зоопарка продаются пакеты с овощами (капуста, яблоки, морковь).
Бесплатный вход. Посетить зоопарк можно без оплаты, но корм для животных нужно покупать отдельно.
Уход за животными. Специальная бригада ежедневно чистит вольеры и следит за здоровьем зверей и птиц.
Атмосфера. Зоопарк создаёт уютную атмосферу, его можно совместить с прогулкой по Приморскому парку Победы, посещением стадиона или парка аттракционов.
Интересные факты
- Зоопарк организован хозяевами ресторана «Карл и Фридрих», который находится рядом.
- Некоторые животные попали сюда не намеренно — это найденыши или те, кого оставили на передержку.
- На входе посетителей когда-то встречали фигурки крокодила Гены и Чебурашки.