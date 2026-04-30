В Петербурге — дороже: почему бензиновый счетчик в Северной столице крутится быстрее, чем в Москве Город
Зацвела ли уже сакура на Крестовском острове в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Санкт-Петербург признан одним из лидеров по роботизации промышленности в России Город
Ленивая лепёшка на сковороде: бюджетный ужин за 20 минут, который съедают до последнего кусочка Полезное
Секретные папки и личные письма: Петропавловка открывает архивы на бесплатной прогулке Город
Где на Крестовском острове находится зоопарк имени Чебурашки?

Опубликовано: 30 апреля 2026 10:10
 Проверено редакцией
пони, ребенок, зоопарк
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Зоопарк имени Чебурашки на Крестовском острове — это небольшой контактный зоопарк, расположенный на территории ресторана «Карл и Фридрих». Он стал своеобразным уголком природы в городской среде, где можно пообщаться с животными и понаблюдать за их поведением.

Где находится

Адрес: Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 15. Ближайшая станция метро — «Крестовский остров». От метро до зоопарка нужно пройти примерно 15–20 минут.

Режим работы

Зоопарк открыт ежедневно с 11:00 до 21:00.

Животные

В зоопарке живут:

  • кролики (чёрные, белые и рыжие);
  • лисы и белки;
  • пони и олень;
  • аист и сова;
  • куры, овцы, козы;
  • ослик;
  • страусы.

Также в зоопарке можно встретить хорьков. Животные живут в утеплённых домиках, построенных в виде замков и теремов.

Особенности

Контактный формат. Многие животные здесь почти ручные, их можно покормить прямо из рук. Для этого на территории зоопарка продаются пакеты с овощами (капуста, яблоки, морковь).

Бесплатный вход. Посетить зоопарк можно без оплаты, но корм для животных нужно покупать отдельно.
Уход за животными. Специальная бригада ежедневно чистит вольеры и следит за здоровьем зверей и птиц.

Атмосфера. Зоопарк создаёт уютную атмосферу, его можно совместить с прогулкой по Приморскому парку Победы, посещением стадиона или парка аттракционов.

Интересные факты

  • Зоопарк организован хозяевами ресторана «Карл и Фридрих», который находится рядом.
  • Некоторые животные попали сюда не намеренно — это найденыши или те, кого оставили на передержку.
  • На входе посетителей когда-то встречали фигурки крокодила Гены и Чебурашки.
Автор:
