Медведь-трава: скрытый потенциал популярного сорняка — без него сложно обойтись в огороде

Опубликовано: 30 апреля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Этот сорняк – настоящий помощник в огороде

На Руси лопух, или, как его ласково именовали, медведь-трава, пользовался невероятным уважением. Его активно применяли в медицине, кулинарии, а также он являлся незаменимым помощником в огородничестве.

Польза сорняка

Агроном, выпускница Тимирязевской академии, Ксения Давыдова рассказала о скрытом потенциале этого распространенного растения:

"Лопух действительно невероятно полезен на дачном участке. Если вам напекло голову, положите на макушку лист — довольно скоро наступит облегчение. Помогает он и от солнечных ожогов. Для этого кашицу из лопуха необходимо нанести на поврежденные места — он и охладит, и залечит. Ну и, конечно, велика его польза и в огороде"

Агроном пояснила, что лопух может быть эффективным средством в борьбе с различными вредителями, в частности, он успешно применяется против белокрылки и капустной белянки.

Приготовление средства

Для приготовления раствора необходимо измельчить несколько листьев лопуха и залить их двумя литрами воды. Полученную смесь следует настаивать в течение трех дней в темном месте.

Приготовленным средством рекомендуется опрыскивать овощные и плодовые культуры с использованием пульверизатора. Данный метод способствует эффективному отпугиванию насекомых.

