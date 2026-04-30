Медведь-трава: скрытый потенциал популярного сорняка — без него сложно обойтись в огороде

На Руси лопух, или, как его ласково именовали, медведь-трава, пользовался невероятным уважением. Его активно применяли в медицине, кулинарии, а также он являлся незаменимым помощником в огородничестве.
Польза сорняка
Агроном, выпускница Тимирязевской академии, Ксения Давыдова рассказала о скрытом потенциале этого распространенного растения:
"Лопух действительно невероятно полезен на дачном участке. Если вам напекло голову, положите на макушку лист — довольно скоро наступит облегчение. Помогает он и от солнечных ожогов. Для этого кашицу из лопуха необходимо нанести на поврежденные места — он и охладит, и залечит. Ну и, конечно, велика его польза и в огороде"
Агроном пояснила, что лопух может быть эффективным средством в борьбе с различными вредителями, в частности, он успешно применяется против белокрылки и капустной белянки.
Приготовление средства
Для приготовления раствора необходимо измельчить несколько листьев лопуха и залить их двумя литрами воды. Полученную смесь следует настаивать в течение трех дней в темном месте.
Приготовленным средством рекомендуется опрыскивать овощные и плодовые культуры с использованием пульверизатора. Данный метод способствует эффективному отпугиванию насекомых.
