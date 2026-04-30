Почему в Москве — мэр, а в Санкт-Петербурге — губернатор?

Разница в названиях должностей в Москве и Санкт-Петербурге — результат самостоятельных решений регионов, закреплённых в их уставах, при этом функционально должности равнозначны.

Разница в названиях высших должностных лиц Москвы и Санкт-Петербурга связана с региональным законодательством и историческими традициями. Согласно части 6 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается его конституцией или уставом с учётом исторических, национальных и иных традиций. Правовые основания В части 1 статьи 40 Устава города Москвы закреплено, что «мэр Москвы является высшим должностным лицом города Москвы». В Санкт-Петербурге, согласно статьям 37 и 38 Устава, высшим исполнительным органом является Администрация, которую возглавляет губернатор. Таким образом, выбор названия должности — это решение, которое принимается на уровне самого субъекта РФ. Полномочия же у глав субъектов Федерации, независимо от названия должности, по закону одинаковые. Исторический контекст В Москве должность мэра была введена в 1991 году. Первые выборы прошли 12 июня 1991 года. Первым мэром стал Гавриил Попов. До этого в Москве в разные периоды существовали должности губернатора, генерал-губернатора, градоначальника и другие. В Санкт-Петербурге (тогда — Ленинграде) в мае 1991 года Ленсовет выступил с инициативой учредить должность мэра и провести выборы. Они состоялись 12 июня 1991 года, победил Анатолий Собчак. Однако позже, в 1996 году, должность была переименована в губернатора. До 1918 года в городе существовала также должность городского головы — руководителя городского самоуправления. Интересный факт До 2004 года главы субъектов РФ, включая мэров и губернаторов, избирались прямым голосованием населения. В 2004 году по инициативе президента В. В. Путина порядок изменился: теперь кандидатуру высшего должностного лица утверждал законодательный орган субъекта по представлению президента РФ. Прямые выборы вернулись только в 2012 году.

