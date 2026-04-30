Вопросы о Петербурге / Какая площадь больше — Красная или Дворцовая?
Какая площадь больше — Красная или Дворцовая?

Опубликовано: 30 апреля 2026 11:55
 Проверено редакцией
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге значительно просторнее Красной в Москве.

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге больше Красной площади в Москве. Площадь Дворцовой площади составляет около 5,4 гектара (54 000 м²), а Красной — примерно 4,6 гектара (24 750 м²).

Дворцовая площадь

Размеры: длина — около 200 м, ширина — около 150 м.

Особенности:

  • Архитектурный ансамбль включает Зимний дворец, здание Главного штаба с Триумфальной аркой, Александровскую колонну и штаб Гвардейского корпуса.
  • Сформировалась во второй половине XVIII — первой половине XIX века.
  • Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть исторической застройки центра Санкт-Петербурга.
  • Является пешеходной зоной.
  • Во время праздничных мероприятий, например «Алых парусов», на площади может собраться до 35 тысяч человек.

Красная площадь

Размеры: длина — 330 м, ширина — 75 м.

Особенности:

  • Расположена между Московским Кремлём и Китай-городом, выходит к Москве-реке через Васильевский спуск.
  • На площади находятся Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей Владимира Ленина, некрополь у Кремлёвской стены, Исторический музей, Казанский собор и Покровский собор (собор Василия Блаженного).
  • Входит в единый ансамбль с Московским Кремлём и также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • С 1963 года — пешеходная зона.

Интересные факты

История названий. Дворцовая площадь изначально называлась Адмиралтейским лугом (с 1736 года), а в 1918–1944 годах — площадью Урицкого в честь революционера Моисея Урицкого. Красная площадь в разные периоды носила названия Торг, Пожар и Троицкая.

Пономарева Дарина
