Городовой / Город / Секретные папки и личные письма: Петропавловка открывает архивы на бесплатной прогулке
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Секретные папки и личные письма: Петропавловка открывает архивы на бесплатной прогулке

Опубликовано: 30 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Экскурсия пройдет 9 мая.

Для многих из нас Петропавловская крепость — это шпиль, ангел и полуденный выстрел пушки. Но в годы блокады это было суровое и опасное место. Здесь не просто выживали, а работали на победу.

Мало кто знает, что знаменитый золотой шпиль собора в годы войны пришлось закрасить серой краской. Это сделали, чтобы он не служил ориентиром для немецких летчиков.

В самой крепости работали цеха Монетного двора — там выпускали медали «За оборону Ленинграда». А в казематах прятались от обстрелов обычные люди и несли службу бойцы ПВО.

Прогулка в прошлое: 9 мая

В этот День Победы Музей истории города проведет особенную экскурсию — «Блокадная повесть Ленинградской крепости». Это не скучная лекция с датами, а живой рассказ о людях, пишет Росбалт.

Гид покажет архивные фото и документы, которые долгое время хранились под грифом «секретно». Вы услышите реальные истории жителей крепости и выдержки из их личных дневников.

Что нужно знать:

  • Когда: 9 мая в 12:30.
  • Цена: бесплатно.
  • Важно: нужно заранее записаться (количество мест ограничено).
  • Возраст: 12+, так что можно брать с собой детей-подростков.

Современный сервис в старых стенах

Кстати, теперь в крепости стало удобнее ориентироваться. Прямо на территории открыли новый павильон для туристов. Он выглядит необычно: его не строили как отдельный «ларек», а аккуратно вписали в историческую стену.

Там можно узнать всё:

  • Где рядом вкусно поесть.
  • Когда сегодня разведут мосты.
  • Как купить сим-карту.
  • На какие еще экскурсии сходить.

Сотрудники говорят на разных языках и помогут разобраться с любым вопросом.

Что дальше?

Такие современные инфо-центры — новый тренд Петербурга. Летом точно такой же павильон появится в Кронштадте, на «Острове Фортов». Так что гулять по знаковым местам города становится всё проще и интереснее.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью