Секретные папки и личные письма: Петропавловка открывает архивы на бесплатной прогулке

Экскурсия пройдет 9 мая.

Для многих из нас Петропавловская крепость — это шпиль, ангел и полуденный выстрел пушки. Но в годы блокады это было суровое и опасное место. Здесь не просто выживали, а работали на победу.

Мало кто знает, что знаменитый золотой шпиль собора в годы войны пришлось закрасить серой краской. Это сделали, чтобы он не служил ориентиром для немецких летчиков.

В самой крепости работали цеха Монетного двора — там выпускали медали «За оборону Ленинграда». А в казематах прятались от обстрелов обычные люди и несли службу бойцы ПВО.

Прогулка в прошлое: 9 мая

В этот День Победы Музей истории города проведет особенную экскурсию — «Блокадная повесть Ленинградской крепости». Это не скучная лекция с датами, а живой рассказ о людях, пишет Росбалт.

Гид покажет архивные фото и документы, которые долгое время хранились под грифом «секретно». Вы услышите реальные истории жителей крепости и выдержки из их личных дневников.

Что нужно знать:

Когда: 9 мая в 12:30.

Цена: бесплатно.

Важно: нужно заранее записаться (количество мест ограничено).

Возраст: 12+, так что можно брать с собой детей-подростков.

Современный сервис в старых стенах

Кстати, теперь в крепости стало удобнее ориентироваться. Прямо на территории открыли новый павильон для туристов. Он выглядит необычно: его не строили как отдельный «ларек», а аккуратно вписали в историческую стену.

Там можно узнать всё:

Где рядом вкусно поесть.

Когда сегодня разведут мосты.

Как купить сим-карту.

На какие еще экскурсии сходить.

Сотрудники говорят на разных языках и помогут разобраться с любым вопросом.

Что дальше?

Такие современные инфо-центры — новый тренд Петербурга. Летом точно такой же павильон появится в Кронштадте, на «Острове Фортов». Так что гулять по знаковым местам города становится всё проще и интереснее.