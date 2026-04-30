Секретные папки и личные письма: Петропавловка открывает архивы на бесплатной прогулке

Для многих из нас Петропавловская крепость — это шпиль, ангел и полуденный выстрел пушки. Но в годы блокады это было суровое и опасное место. Здесь не просто выживали, а работали на победу.
Мало кто знает, что знаменитый золотой шпиль собора в годы войны пришлось закрасить серой краской. Это сделали, чтобы он не служил ориентиром для немецких летчиков.
В самой крепости работали цеха Монетного двора — там выпускали медали «За оборону Ленинграда». А в казематах прятались от обстрелов обычные люди и несли службу бойцы ПВО.
Прогулка в прошлое: 9 мая
В этот День Победы Музей истории города проведет особенную экскурсию — «Блокадная повесть Ленинградской крепости». Это не скучная лекция с датами, а живой рассказ о людях, пишет Росбалт.
Гид покажет архивные фото и документы, которые долгое время хранились под грифом «секретно». Вы услышите реальные истории жителей крепости и выдержки из их личных дневников.
Что нужно знать:
- Когда: 9 мая в 12:30.
- Цена: бесплатно.
- Важно: нужно заранее записаться (количество мест ограничено).
- Возраст: 12+, так что можно брать с собой детей-подростков.
Современный сервис в старых стенах
Кстати, теперь в крепости стало удобнее ориентироваться. Прямо на территории открыли новый павильон для туристов. Он выглядит необычно: его не строили как отдельный «ларек», а аккуратно вписали в историческую стену.
Там можно узнать всё:
- Где рядом вкусно поесть.
- Когда сегодня разведут мосты.
- Как купить сим-карту.
- На какие еще экскурсии сходить.
Сотрудники говорят на разных языках и помогут разобраться с любым вопросом.
Что дальше?
Такие современные инфо-центры — новый тренд Петербурга. Летом точно такой же павильон появится в Кронштадте, на «Острове Фортов». Так что гулять по знаковым местам города становится всё проще и интереснее.