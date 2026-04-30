Санкт-Петербург признан одним из лидеров по роботизации промышленности в России

Опубликовано: 30 апреля 2026 12:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
При среднем показателе по России 29 роботов на 10 тысяч занятых, регионы-лидеры демонстрируют значительно более высокий уровень автоматизации

Северная столица оказалась в группе регионов-передовиков по внедрению робототехники. Аналитики оценили уровень автоматизации промышленности и спрос на технологии со стороны предприятий, передает источник.

Кто еще в списке лидеров

Исследование провела компания Technored при поддержке ВЭБ.РФ. Специалисты изучили 54 региона, используя данные Росстата и показатели спроса на робототехнические решения.

В итоге в число лидеров попали:

  • Санкт-Петербург;
  • Московская область;
  • Ленинградская область;
  • Самарская область;
  • Калужская область;
  • Татарстан;
  • Краснодарский край.

Почему эти регионы впереди

Ключевые факторы успеха - развитая промышленная база и экономическая выгода от внедрения роботов. Также важна управленческая готовность: когда местные власти понимают технологические тренды и поддерживают автоматизацию.

Роботизация активнее всего идет там, где много обрабатывающих производств - именно там формируются главные центры роста отрасли.

Большой разрыв между регионами

При среднем показателе по России 29 роботов на 10 тысяч занятых, разница между лидерами и отстающими огромна. В передовых субъектах значения заметно выше, а в регионах на начальной стадии автоматизация остается минимальной.

Это подтверждает: промышленный потенциал и готовность к переменам решают все.

Анастасия Чувакова
