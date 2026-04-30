Санкт-Петербург признан одним из лидеров по роботизации промышленности в России

Северная столица оказалась в группе регионов-передовиков по внедрению робототехники. Аналитики оценили уровень автоматизации промышленности и спрос на технологии со стороны предприятий, передает источник.
Кто еще в списке лидеров
Исследование провела компания Technored при поддержке ВЭБ.РФ. Специалисты изучили 54 региона, используя данные Росстата и показатели спроса на робототехнические решения.
В итоге в число лидеров попали:
- Санкт-Петербург;
- Московская область;
- Ленинградская область;
- Самарская область;
- Калужская область;
- Татарстан;
- Краснодарский край.
Почему эти регионы впереди
Ключевые факторы успеха - развитая промышленная база и экономическая выгода от внедрения роботов. Также важна управленческая готовность: когда местные власти понимают технологические тренды и поддерживают автоматизацию.
Роботизация активнее всего идет там, где много обрабатывающих производств - именно там формируются главные центры роста отрасли.
Большой разрыв между регионами
При среднем показателе по России 29 роботов на 10 тысяч занятых, разница между лидерами и отстающими огромна. В передовых субъектах значения заметно выше, а в регионах на начальной стадии автоматизация остается минимальной.
Это подтверждает: промышленный потенциал и готовность к переменам решают все.
