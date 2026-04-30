Зацвела ли уже сакура на Крестовском острове в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 30 апреля 2026 12:40
 Проверено редакцией
сакура, девушка
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Цветение сакуры на Крестовском острове в Приморском парке Победы в 2026 году пришлось на конец апреля — начало мая. Это традиционное явление привлекает горожан и туристов, желающих запечатлеть мимолетную красоту розовых цветов.

Когда цвела сакура

Точные даты зависят от погоды: холодная весна замедляет распускание бутонов, а тёплая — ускоряет. В 2026 году первые признаки цветения в Санкт-Петербурге заметили в Саду дружбы на Литейном проспекте уже в середине апреля, но массовое цветение в Приморском парке Победы началось позже. Пик первой волны цветения в Ботаническом саду Петра Великого пришёлся на 25–26 апреля, и Крестовский остров обычно следует этому графику с небольшим отставанием.

В среднем сакура цветёт около недели, но при холодной погоде этот период может растянуться до 2–2,5 недель, а жара или дожди сокращают его до 3–4 дней.

Где искать сакуру в Приморском парке

Несколько деревьев сакуры растут у большого каменного фонаря рядом с Крестовским прудом. Чтобы добраться, нужно зайти в парк через вход рядом с метро и двигаться по Батарейной дороге — искомое место будет слева, примерно на половине пути до Центральной парковой площади с фонтаном.

Особенности места

Приморский парк Победы — это не только сакура. Здесь можно:

  • прогуляться по аллеям, ведущим к «Диво Острову» и набережным Финского залива;
  • устроить пикник;
  • воспользоваться пунктами проката спортивного инвентаря (велосипеды, ролики, скейтборды);
  • посетить другие зоны отдыха.

Парк работает круглосуточно и бесплатно.

Пономарева Дарина
