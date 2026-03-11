3 пшика перед прогулкой – и клещи сбегут за километр: натуральный репеллент своими руками

С приходом весеннего периода активизируется все живое, включая опасных обитателей лесов и парков — клещей. Эти паразиты начинают проявлять активность уже при температуре от +5 градусов Цельсия, что повышает риски при нахождении на открытом воздухе. Доктор Руслан Опарин предложил эффективный и нехимический метод защиты от клещей, основанный на использовании эфирного масла герани.
Почему именно масло герани
Эфирное масло герани обладает выраженным и интенсивным ароматом, который служит естественным репеллентом для клещей. Насекомые избегают обработанных средством участков, что делает его отличным выбором для защиты во время активного отдыха на природе.
Как приготовить средство
Процесс приготовления защитного средства прост и не требует значительных временных затрат. Для этого необходимы два компонента:
- 1,5 чайной ложки эфирного масла герани;
- 100 мл очищенной воды.
Смешайте ингредиенты и перелейте раствор в пульверизатор. Вы получили натуральный защитный спрей, готовый к применению перед выходом на улицу.
Перед выходом на прогулку рекомендуется распылить средство на верхнюю одежду, обувь и головной убор, открытые участки кожи (при отсутствии аллергических реакций на масло)
Обращаем ваше внимание, что эффективность данного натурального репеллента имеет ограниченный срок действия. В связи с этим рекомендуется иметь флакон при себе и периодически обновлять защитный слой в процессе прогулки.
