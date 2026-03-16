5 современных золотых лихорадок России: города, где люди помешаны на деньгах, как старатели на золоте

Российские города, где из вас вытрясут каждую копейку

Туристы заметили печальную закономерность: в некоторых популярных местах России от былого радушия не осталось и следа.

Местные жители перестали видеть в туристах гостей. Теперь это просто ходячие кошельки, которые нужно опустошить любым способом. Автор канала "Путешествуя на диване" поделился списком городов, где желание заработать перешло все границы.

Сочи

Цены здесь не просто высокие - они запредельные и не имеют ничего общего с качеством. Аренда лежака на пляже стоит как обед в ресторане, а стакан лимонада в столовой бьет по карману.

В Сочи пытаются продать абсолютно все: тень под деревом, проход к морю через дырявый забор, фото с несчастными животными.

Хозяева гостевых домов сдают сараи и переделанные гаражи по цене пятизвездочных отелей. Любая просьба о скидке или жалоба на отсутствие удобств воспринимается как оскорбление.

Москва

В Москве платить приходится за все. Попросить помощи на улице здесь почти невозможно. Прохожие ускоряют шаг и отводят глаза. Время - деньги, и тратить его на чужие проблемы никто не хочет.

Местные жители помешаны на карьере и доходах. Человека оценивают по одежде и часам. Если выглядишь просто - в дорогом магазине на тебя даже не посмотрят.

Анапа и Геленджик

Хозяева жилья экономят на всем: на туалетной бумаге, воде, электричестве. Бывали случаи, когда арендодатели тайком заходили в номер и выключали кондиционер, чтобы счетчик не мотал, пока гости изнывают от жары.

Или ругали постояльцев за слишком долгий душ. Хотят заработать, но при этом с трудом скрывают раздражение, что туристы вообще приехали.

Владивосток

Из-за близости к Азии здесь каждый житель что-то продает. Машины, морепродукты, запчасти - для своих и чужих цены отличаются кардинально. Приезжему могут впарить перемороженную икру по цене свежей.

Там, где можно быстро нажиться на приезжем, гостеприимство умирает. И это особенно обидно, потому что природа в этих краях действительно потрясающая. Но впечатление портят люди, для которых кошелек гостя важнее собственной совести.

