История купеческого города 1766 года, ставшего химической легендой: почему вся Россия берет соду отсюда

На каждой кухне в России найдется пачка соды в знакомой всем упаковке. Производство этого продукта происходит в Башкирии, в городе Стерлитамак. Именно там находится один из крупнейших содовых заводов страны.

История этого места началась в 1766 году, передает искусствовед Виталина Матвеева. Купец Савва Тютешев организовал здесь соляную пристань. Это был важный пункт на пути соли. Товар сплавляли по реке Белой в сторону Волги и Камы.

Во времена восстания Пугачева пристань оказалась в руках бунтовщиков. А после подавления бунта небольшое поселение получило официальный статус города. Случилось это в 1782 году.

К концу XVIII века в Стерлитамаке жило около 700 человек. Появились первая деревянная церковь и первая мечеть.

Кстати, в 1824 году через Стерлитамак проезжал сам император Александр I. Он направлялся из Оренбурга в Уфу и задержался там всего на несколько часов.

В начале XX века город пережил два страшных события: сильный пожар, уничтоживший почти все постройки, и эпидемию холеры. Но Стерлитамак быстро отстроили заново.

Город в советское время

В Гражданскую войну власть в городе менялась несколько раз. А в 1919 году он даже стал столицей башкирской автономии.

В 1922 году здесь дала ток первая электростанция. А в 1932 году неподалеку нашли нефть. С этого момента Стерлитамак превратился в центр нефтедобычи. Через два года к городу провели железную дорогу, связавшую его с остальной страной.

Откуда взялась сода

В 1936 году выяснилось, что местные холмы - Шиханы - состоят из огромных запасов известняка. Это сырье идеально подходит для производства цемента и соды, которые были позарез нужны для строек по всему СССР.

В 1941 году начали строить содовый завод.

Стерлитамак сегодня

Раньше город казался неуютным и запущенным. Многие районы и сейчас выглядят именно так. Но исторический центр за последние годы преобразился. Его отреставрировали, и теперь это любимое место прогулок.

