Россиянам пообещали неделю погодных качелей: наступают грозы и внезапное похолодание

Циклон меняет правила игры.

После периода аномальной жары погода в России начинает перестраиваться.

Москва прощается с жарой

Во вторник москвичей ждут дожди и заметное снижение температуры. Днём воздух прогреется лишь до +19…+21 градуса, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

В среду ситуация существенно не изменится. Циклон продолжит приносить прохладные воздушные массы и дождевые облака, поэтому температура будет около +20 градусов.

Лишь к четвергу влияние циклона начнёт ослабевать. Солнце станет появляться чаще, осадки будут носить локальный характер, а температура останется на том же уровне.

Петербург готовится к неожиданному похолоданию

Начало недели в Северной столице будет относительно спокойным. В понедельник ожидаются дожди, а со вторника по четверг существенных осадков не прогнозируется. Днём столбики термометров покажут +18…+22 градуса, сообщает Gismeteo.

Однако уже в пятницу жителей Петербурга ждёт неприятный сюрприз. Вместе с дождями в город придёт более холодный воздух. Дневная температура может опуститься до +10…+15 градусов, а ночью местами до +8.

На выходных погода постепенно стабилизируется. В субботу осадков практически не ожидается, а в воскресенье вновь возможен дождь. Температура составит +17…+19 градусов.

Новосибирск встретит неделю грозами

В столице Сибири неделя начнётся с дождей и грозовой активности. Осадки наиболее вероятны в понедельник и вторник, причём во вторник возможны грозы.

Несмотря на пасмурную погоду, температура останется вполне летней. Днём воздух будет прогреваться до +22…+27 градусов, а ночью температура составит от +12 до +19 градусов.

Во второй половине недели сохранится тёплая погода, хотя вероятность кратковременных дождей полностью не исчезнет.

Красноярск ждёт солнечная передышка

Во вторник, 16 июня, в Красноярске ещё возможны дожди, при этом температура поднимется до +27 градусов.

Но уже со среды погода кардинально изменится. Осадки прекратятся, а жителей города ждёт несколько солнечных и комфортных дней подряд.

С середины недели температура будет держаться в пределах +23…+27 градусов. Ночи станут заметно свежее — от +9 до +13 градусов. До конца недели синоптики не ожидают серьёзных осадков.

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