Спрос на вторичное жилье в Петербурге пошел вверх: квартиры разбирают за 1–2 недели

Количество сделок увеличилось на 11,8% за год

Спрос на вторичное жилье в Петербурге растет, а предложение сокращается. За январь–апрель 2026 года заключили 31 086 договоров купли-продажи — на 4% больше, чем год назад. При этом количество выставленных на продажу квартир упало на 30,5%.

Спрос растет, предложение падает

Апрель стал рекордным месяцем: 9196 сделок, что на 7,5% больше марта и на 18,4% — февраля. В годовом выражении спрос подскочил на 11,8%. Цены тоже ползут вверх: квадратный метр на вторичке достиг 279 000 рублей, прибавив 18% с июня 2025 года.

При этом предложение стремительно сокращается. На июнь 2026 года в экспозиции всего 15 300 лотов — это на 30,5% меньше, чем год назад. Еще в I квартале падение было меньше (22%).

Почему люди переключились на вторичку

Эксперты называют несколько причин. Главная — переток спроса из новостроек. В апреле число сделок на первичном рынке упало на 20% год к году, а в мае — уже на 32%. Высокая стоимость новостроек (квадрат в среднем 349 246 рублей, плюс 18% за год) заставляет покупателей искать альтернативы.

Также сыграло роль окончание массовой льготной ипотеки в 2024 году и стабилизация ключевой ставки. Рынок адаптировался к высоким рыночным ставкам.

Кроме того, ставки по вкладам снизились: в апреле 2026 года доходность депозитов до года упала до 13,24%, а на срок более года — до 12,83%. Часть вкладчиков переложила сбережения в квадратные метры.

Что будет летом

В мае спрос продолжил расти, но уже не так активно — сезон отпусков охладил пыл. Количество просмотров остается высоким, а ликвидные объекты уходят за 1–2 недели.

Предложение же вряд ли пополнится летом. Собственники приостанавливают продажи из-за неопределенности и высоких ипотечных ставок, переориентируясь на сдачу в аренду. Многие снимают объявления на время отпусков.

Вывод

Рынок вторичного жилья Петербурга переживает парадокс: спрос бьет рекорды, а квартир становится все меньше. Цены растут, и дефицит предложения пока нечем закрыть. Если вы планируете покупку — не тяните. Ликвидные объекты разбирают за недели, а летом объем предложения вряд ли вырастет. Об этом передает "Ведомости Северо-Запад".

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