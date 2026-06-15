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Почти неделю без привычного движения: тоннель дамбы в Петербурге уходит на ремонт

Опубликовано: 15 июня 2026 09:57
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почти неделю без привычного движения: тоннель дамбы в Петербурге уходит на ремонт
фото Городовой ру
С 15 июня начнутся дорожные работы с ограничением движения

С 15 по 19 июня на петербургской дамбе введут временные ограничения из-за планового ремонта. Ремонтные бригады займут транспортный отсек Невской стороны. Водителям стоит заранее планировать время в пути и готовиться к возможным заторам.

Работы будут проходить в тоннеле комплекса защитных сооружений. На время ремонта изменятся скоростной режим и схема движения по полосам.

Самое серьезное неудобство — возможные полные остановки движения. Для ввода и вывода крупногабаритной подъемной техники дорожники могут полностью перекрыть поток машин прямо перед въездом в тоннель. По регламенту такая остановка не превысит 7–10 минут.

Вывод

Плановый ремонт — дело нужное, но он создаст неудобства для автомобилистов. Полные остановки движения будут короткими, но в часы пик они могут спровоцировать очереди. Лучше выехать заранее или рассмотреть альтернативные маршруты в объезд дамбы. Терпение и внимательность помогут пройти этот участок без лишнего стресса.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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