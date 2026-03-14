Как мыли окна в СССР: стекла оставались прозрачными до самой осени – никакой магазинной "химозы"

Опубликовано: 14 марта 2026 19:16
 Проверено редакцией
Мытье окон по методу советских хозяек

С наступлением весны многие хозяйки уделяют внимание мытью окон, стремясь обеспечить чистоту и прозрачность стёкол на протяжении летнего сезона. Под воздействием атмосферных осадков, пыли и близости дорог на окнах образуются загрязнения, снижающие видимость и нарушающие внешнюю привлекательность.

В качестве эффективного метода очистки можно использовать проверенное временем средство, которое применяли хозяйки ещё в советский период. Эксперт в области чистоты Светлана Серебрякова рассказала, как раствор перманганата калия способствует достижению безупречной чистоты окон.

Необходимо приготовить раствор, смешав тёплую воду с небольшим количеством кристаллов перманганата калия (на кончике ножа) и добавив колпачок любого кондиционера для белья. Полученный раствор следует нанести на стёкла с помощью губки, после чего тщательно смыть чистой водой.

Завершающим этапом является полировка окон сухой салфеткой из микрофибры.

Перманганат калия эффективно удаляет загрязнения и обеспечивает дезинфекцию поверхности, в то время как кондиционер для белья формирует защитный слой, предотвращающий оседание пыли.

