Город на краю света: сюда едут полюбоваться китами и полярным сиянием — чем еще удивит столица Арктики

Мурманск и Териберка стали популярным направлением туризма

Одним из новых направлений внутреннего туризма стал Кольский полуостров. Путешествие на край света дает возможность увидеть суровую романтику Арктики, прикоснуться к истории освоения Севера, попробовать морские деликатесы и, если повезет, встретить китов и северное сияние.



Туристов главным образом привлекает Териберка. Добраться до нее можно только через Мурманск. Исследованию самого города стоит посвятить хотя бы один день.

В столице Арктики, самом крупном городе за полярным кругом туристы советуют посетить памятники, посвящённые защитникам Заполярья, а также знаменитый атомный ледокол «Ленин». На ледокол лучше заранее забронировать билеты.

Иначе придется набраться терпения и постоять в очереди, возможно даже пару часов. И дети, и взрослые точно останутся под впечатлением после посещения. Такая мощь, целый плавучий город! — советует туристка, автор статьи для RUSSPASS Журнала.

Териберка — край земли

От Мурманска до Териберки — около 130 километров, это примерно два часа пути, но из-за погоды дорога может занять и дольше. Добраться можно на арендованной машине, такси, автобусе или в составе экскурсии с трансфером.

Териберка — место, где можно попробовать настоящие северные деликатесы. В местных ресторанах подают свежайшие морепродукты: гребешки, морские ежи, крабы, треска. Морепродукты продают местные рыбаки. Туристы приобретают их и устраивают пикник на берегу Баренцева моря.

В Териберку едут, чтобы понаблюдать за китами. Нет гарантии, что действительно удастся их увидеть, но наибольшие шансы встретить красавцев-гигантов — с апреля по июль.

«Иногда киты подплывают к берегу, но шансы встретить их в море выше, чем у берега», - отмечает туристка, читатель RUSSPASS Журнала.

С сентября по апрель туристы устремляются на север, чтобы полюбоваться полярным сиянием. По словам путешественников, лучше всего это явление наблюдать в период полярной ночи.

Ранее Городовой рассказал, когда лучше всего ехать на Иссык-Куль.