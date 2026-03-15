Песчаные пляжи, прозрачная вода и от пейзажей дух захватывает: в эту страну устремились туристы — виза не нужна

Когда ехать на Иссык-Куль и что посмотреть туристу

Центральная Азия становится все более популярным направлением среди российских туристов. Путешественники в последние годы устремляются в Кыргызстан — в горы и на Иссык-Куль. Для поездки не нужна виза и въезд в страну возможен по российскому паспорту. Иссык-Куль — настоящая гордость республики. У всех, кто здесь бывает, захватывает дух от вида водной глади, окруженной заснеженными горами Тянь-Шаня.

Иссык-Куль в переводе с киргизского означает «горячее озеро». Водоем не замерзает даже зимой. Вода в нем настолько прозрачна, что летом видимость достигает 20 метров, а зимой и вовсе 47 метров. Несмотря на свою уникальную прозрачность, тайн у озера немало. На дне, по словам ученых, скрываются затопленные древние города, хранящие тайны забытых цивилизаций. Самый известный из них — средневековый Сикуль, остатки которого можно увидеть у берегов села Тору-Айгыр.

Когда ехать на Иссык-Куль

Legion-media

Пляжный сезон на Иссык-Куле довольно короткий. О н длится с середины июня до середины сентября. Но в начале сезона купаются в нем только смельчаки. Вода в июне прогревается до +18°C, воздух — до +20..+24°C. Но на солнце может быть заметно жарче.

Пик купального сезона — июль и август. Температура воды достигает комфортных +22..+24°C, а воздух прогревается до +25..+30°C. В это время на курортах Чолпон-Ата и Бостери максимальное количество отдыхающих. В сентябре туристов в 2-3 раза меньше, чем в августе. Вода в начале осени еще сохраняет августовское тепло (+22..+24°C).

Популярные курорты

Чолпон-Ата. Г лавный курортный город на северном побережье. Здесь развитая инфраструктура, множество отелей, кафе и ресторанов. Есть бесплатные благоустроенные пляжи . Популярные достопримечательности города — культурный центр «Рух-Ордо», и музей петроглифов под открытым небом. Рядом, в 5 км, находятся термальные источники с бассейнами, где можно искупаться даже не в сезон.

Бостери. Курортный поселок в 9 км от Чолпон-Аты, известный пляжем «Золотые пески» — одним из лучших на Иссык-Куле. Пляж оборудован всем необходимым, есть парк аттракционов с колесом обозрения. Развитая и нфраструктура, много современных отелей и доступных гостевых домов.

На северном побережье туристам стоит посетить Григорьевское и Семеновское ущелья. Удивительной красоты живописные горные долины с бурными реками, альпийскими лугами, где можно покататься верхом и поужинать только что выловленной форелью в юртах.

Legion-media

Каджи-Сай. С ело на южном побережье, которое активно развивается как курорт. Здесь меньше туристов и более спокойная атмосфера. На южном берегу наход и тся знаменитый каньон «Сказка» с марсианскими пейзажами из красных скал и гротов и живописное ущелье Джеты-Огуз.

Иссык-Куль — это место, куда хочется возвращаться. Здесь можно и безмятежн о греться на пляж е , и подниматься в гор ы , и просто дышать полной грудью чистейшим горным воздухом.

