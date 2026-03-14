Древний город, основанный в 1135 году: чуть не стал столицей Руси, теперь знаком всем киноманам

Столицей вместо Москвы могла стать Тверь

Древний город с богатой историей, который едва не стал столицей России. На это почетное звание наравне с Москвой претендовала Тверь. Несмотря на то, что столицей она не стала, но осталась городом с древней историей, привлекающим туристов множеством достопримечательностей.

Как Тверь едва не стала столицей

Тверь основана в 1135 году, считается, что она на 12 лет старше своей соперницы Москвы. В XIII–XIV веках Тверь была одним из сильнейших русских княжеств и главным конкурентом Москвы в борьбе за лидерство. Город обладал выгодным расположением на торговых путях и меньше пострадал от монгольского нашествия, чем другие русские земли. Уже в 1304 году князь Михаил Ярославич получил ярлык на великое княжение Владимирское - формальное старшинство над всей Северо-Восточной Русью.



Но московские князья действовали более гибко и прагматично, использовали союз с Ордой для устранения соперников. В 1318 году по ложному обвинению в смерти сестры хана был казнен князь Михаил Тверской. Его сыновья, пытаясь отомстить, тоже погибли в Орде. Решающий удар нанесло антиордынское восстание в Твери. Московский князь Иван Калита привел монгольское войско для его подавления, после чего Тверь была разгромлена и навсегда потеряла шансы на лидерство.

Что посмотреть в Твери сегодня

Князя Михаила Тверского город помнит - ему в Городском саду установлен Поклонный крест. А рядом с дворцом бракосочетаний открыт трогательный монумент князю и его супруге Анне Кашинской, ставший символом любви и верности.

Главная архитектурная жемчужина города - императорский Путевой дворец. Построен для отдыха императорской семьи, следовавшей из Петербурга в Москву. Сегодня здесь расположена картинная галерея, в которой выставляются подлинники Венецианова, Серова, Левитана.



Обязательное место для прогулок - Трёхсвятская улица. Это главная пешеходная улица Твери. Старейший храм города - церковь Белая Троица. Это еще одно обязательное место для посещения.

Любители кино посещают Пролетарку. Это уникальный исторический район бывшей фабрики Морозовых, построенный в XIX веке. В 1910 году рабочий городок получил золотую медаль на выставке в Париже, а еще он известен как место съемок фильмов «Чучело» (6+) и «Статский советник» (18+). А самый популярный сувенир из Твери - мармелад местного производства.

