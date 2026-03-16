Сажаю 3 любимых сорта клубники: Ягоды размером с персик, сладость - как у сиропа
Сажаю 3 любимых сорта клубники: Ягоды размером с персик, сладость - как у сиропа

Опубликовано: 16 марта 2026 03:06
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по выбору сортов клубники для вашей дачи.

Выбирая сорта клубники, дачнику главное не прогадать. Иногда бывает так, что ягоды сладкие, но мелкие, или наоборот - крупные, но безвкусные, как сырая картошка.

О выборе сортов клубники для участка рассказывают на профильном канале "Моя дача. Сад и огород", стоит прислушаться к советам экспертом.

Топ-3 удачных сортов клубники с крупными и сладкими ягодами

  1. Клубника сорта "Гигантелла Максима" является поздней, ягоды начнёт давать, когда многие другие кусты уже полностью завершили плодоношение. Но это вряд ли можно назвать минусом, ведь вы можете высадить несколько сортов и лакомиться ягодами всё лето. Ягоды кусты выдают крупные, до 8 сантиметров в диаметре, и очень сладкие. Такую клубнику не стыдно подать к праздничному столу или украсить ей десерт.
  2. Клубника "Пегас" также отличается крупными ягодами. Невероятная особенность - плоды по форме напоминают сердечно, это очень красиво. Также стоит обратить внимание на устойчивость сорта к популярным заболеваниям клубники и неблагоприятным для роста условиям.
  3. Сорт клубники "Великобритания" даёт невероятно мощные крупные плоды. При этом вкус они имеют невероятно сладкий, прямо сахарный. Стоит помнить, что сорт очень требователен к поливам. Для получения классного урожая строго следите, чтобы почва не оставалась сухой, иначе ягод не дождётесь.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно выбрать сорт капусты для высадки на своём дачном участке, совет даёт агроном Ксения Давыдова.

Автор:
Марина Котова
