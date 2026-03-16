Сажаю 3 любимых сорта клубники: Ягоды размером с персик, сладость - как у сиропа

Выбирая сорта клубники, дачнику главное не прогадать. Иногда бывает так, что ягоды сладкие, но мелкие, или наоборот - крупные, но безвкусные, как сырая картошка.
О выборе сортов клубники для участка рассказывают на профильном канале "Моя дача. Сад и огород", стоит прислушаться к советам экспертом.
Топ-3 удачных сортов клубники с крупными и сладкими ягодами
- Клубника сорта "Гигантелла Максима" является поздней, ягоды начнёт давать, когда многие другие кусты уже полностью завершили плодоношение. Но это вряд ли можно назвать минусом, ведь вы можете высадить несколько сортов и лакомиться ягодами всё лето. Ягоды кусты выдают крупные, до 8 сантиметров в диаметре, и очень сладкие. Такую клубнику не стыдно подать к праздничному столу или украсить ей десерт.
- Клубника "Пегас" также отличается крупными ягодами. Невероятная особенность - плоды по форме напоминают сердечно, это очень красиво. Также стоит обратить внимание на устойчивость сорта к популярным заболеваниям клубники и неблагоприятным для роста условиям.
- Сорт клубники "Великобритания" даёт невероятно мощные крупные плоды. При этом вкус они имеют невероятно сладкий, прямо сахарный. Стоит помнить, что сорт очень требователен к поливам. Для получения классного урожая строго следите, чтобы почва не оставалась сухой, иначе ягод не дождётесь.
