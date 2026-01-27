Где искали клады викингов: забытые и сохранившиеся крепости Ленобласти

Санкт-Петербург, будучи городом сравнительно молодым, своей историей обязан могущественным предшественникам, чьи каменные свидетельства сохранились на просторах Ленинградской области.

Архитектурный фотограф, дизайнер и автор проекта “Архитектура петербургского настроения” Любовь Черник раскрывает тайны старейших фортификационных сооружений региона — молчаливых стражей, видевших смену эпох.

Ивангород — каменный страж границы

Начать знакомство с допетровской историей региона стоит с Ивангородской крепости. Она была основана Иваном III в 1492 году, став символом укрепления границ Московского государства.

“Сегодня объекты Ивангородской крепости являются подлинниками и относятся ко времени их создания (XV – XVII века)”, — отметила Черник в беседе с «Городовой».

Это уникальная возможность увидеть практически нетронутые временем стены.

Любовь Черник отмечает:

“На противоположном берегу Нарвы прекрасно просматривается средневековый замок в городе Нарва (основан датчанами в XIII веке)”.

Это создает захватывающую панораму средневекового противостояния на границе.

Ивангород расположен примерно в 150 км от Санкт-Петербурга.

Корела и Орешек: новгородские бастионы

Следующий обязательный пункт маршрута — Приозерск и его крепость Корела. Заложенная новгородцами на рубеже XIII и XIV веков на острове реки Узервы (Вуоксы), она служила важным форпостом на северо-западе.

Не менее значима и крепость Орешек, расположенная на Ореховом острове в Шлиссельбурге (около 60 км от СПб).

“Орешек основан новгородцами в 1323 году”.

Эта цитадель пережила длительный период шведского владычества — с 1612 по 1702 год, что оставило заметный отпечаток на ее архитектурном облике.

Охтинский мыс: археологический «слоеный пирог»

Любовь Черник подчеркивает, что хоть Петербург и молод, его окрестности хранят куда более древние пласты истории. Она напоминает об удивительных памятниках на Охтинском мысу, где в разное время располагались крепость Ландскрона, город Ниен и шведская крепость Ниеншанц.

"Археологи обнаружили здесь настоящий “слоеный пирог” фортификаций и поселений, датируемых от неолита до XVIII века. Сейчас на месте археологического памятника ведется строительство”.

Это вызывает сожаление у ценителей истории, стремящихся сохранить эти уникальные свидетельства.

Забытые валы и макеты прошлого

В список древних укреплений можно было бы включить и крепость Тронгзунд (Высоцк), но, по словам эксперта, “от оригинальной постройки мало что осталось”.

Канул в вечность и деревянный замок викингов, находившийся в устье Черной речки — место, связанное с легендарным “Путем святой Бригитты”, где до сих пор, как гласят предания, ищут клады.

Также существовала древняя крепость на реке Луге, заложенная новгородцами в 1384 году. Сегодня она представляет собой лишь “полустертые” остатки валов, которые превратились в зону отдыха.

Однако для тех, кто желает увидеть, как выглядело это сооружение, есть выход:

“В январе в Кингисеппе (бывшем Ямбурге) был открыт макет крепости Ям. Его можно осмотреть в Летнем саду”.

