Горсть соли и мясо испорчено? Шмат вырезки можно спасти, вот как это делают шефы

Сильно пересолить мясо во время готовки — досадная ошибка, которая случалась с каждой хозяйкой. Вместо того чтобы выбрасывать почти готовое блюдо, можно попытаться его спасти. Шеф-повар Святослав Спиваков, столкнувшийся с такой же проблемой в начале карьеры, делится единственным действенным методом.

Что поможет, а что — нет

Если мясо пересолено уже после жарки или тушения, добавить к нему больше гарнира, сметаны или воды в соусе, к сожалению, не поможет. Эти способы лишь слегка замаскируют вкус, но не выведут излишки соли из волокон. То же самое касается добавления кислоты (лимонного сока) или сахара — они не решат проблему.

Единственный рабочий метод

«Единственным верным способом спасти пересоленное мясо будет вымачивание его в чистой дистиллированной воде», — поясняет шеф-повар.

Для этого нужно выложить готовые куски в миску и полностью залить их водой комнатной температуры. Менять воду 2-3 раза в течение 1-2 часов. Этот процесс, основанный на осмосе, позволит вытянуть часть соли из мяса. После вымачивания продукт нужно хорошо обсушить и, если необходимо, слегка прогреть перед подачей.