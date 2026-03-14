Обычная "пекинка" и пара ингредиентов – и через 5 минут нежный и сытный салат готов: просто, быстро и вкусно – всегда выручает
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Обычная "пекинка" и пара ингредиентов – и через 5 минут нежный и сытный салат готов: просто, быстро и вкусно – всегда выручает

Опубликовано: 14 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Обычная "пекинка" и пара ингредиентов – и через 5 минут нежный и сытный салат готов: просто, быстро и вкусно – всегда выручает
Обычная "пекинка" и пара ингредиентов – и через 5 минут нежный и сытный салат готов: просто, быстро и вкусно – всегда выручает
Legion-Media
Рецепт нежного и сытного салата с пекинской капустой за 5 минут

Иногда совсем нет времени и желания готовить, а что-то перекусить или накормить домочадцев или гостей нужно. В такой ситуации выручит этот простой рецепт сочного и сытного салата с пекинской капустой, которым поделилась кулинарный блогер Оксана Пашко. Блюдо готовится быстро, а получается настолько вкусным, что исчезает со стола первым. Удачный вариант как на праздник, так и на каждый день.

Что потребуется:

  • пекинская капуста – 0,5 килограмма;
  • морковь по-корейски – 200 граммов;
  • консервированная фасоль – 1 банка;
  • зеленый лук – 1 пучок;
  • соль – по вкусу;
  • сметана или майонез – 3 столовые ложки или по вкусу.

Как приготовить:

Первым делом нужно нашинковать пекинскую капусту и отправить ее в салатник. Затем следует хорошо промыть консервированную фасоль, откинув ее на дуршлаг, и дать стечь пару минут.

К пекинской капусте добавить морковь по-корейски. Мелко порубить зеленый лук и отправить в салатник. Добавить фасоль, заправить салат майонезом или сметаной. Всыпать соль по вкусу. Перемешать и подать к столу.

Блюдо получится очень нежным и вкусным. Пекинская капуста и морковь придадут ему сочность и свежесть, а фасоль – сытность.

Если нет пекинской капусты, то можно заменить ее на белокочанную. Однако в этом случае капусту нужно очень тонко нашинковать, чуть присолить и обмять руками, чтобы она стала нежной.

Ранее мы поделились еще одним простым рецептом салата с пекинской капустой. Готовится всего за 5 минут, а съедается за 1.

Автор:
Ольга Зайцева
