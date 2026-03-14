Обычная "пекинка" и пара ингредиентов – и через 5 минут нежный и сытный салат готов: просто, быстро и вкусно – всегда выручает

Иногда совсем нет времени и желания готовить, а что-то перекусить или накормить домочадцев или гостей нужно. В такой ситуации выручит этот простой рецепт сочного и сытного салата с пекинской капустой, которым поделилась кулинарный блогер Оксана Пашко. Блюдо готовится быстро, а получается настолько вкусным, что исчезает со стола первым. Удачный вариант как на праздник, так и на каждый день.
Что потребуется:
- пекинская капуста – 0,5 килограмма;
- морковь по-корейски – 200 граммов;
- консервированная фасоль – 1 банка;
- зеленый лук – 1 пучок;
- соль – по вкусу;
- сметана или майонез – 3 столовые ложки или по вкусу.
Как приготовить:
Первым делом нужно нашинковать пекинскую капусту и отправить ее в салатник. Затем следует хорошо промыть консервированную фасоль, откинув ее на дуршлаг, и дать стечь пару минут.
К пекинской капусте добавить морковь по-корейски. Мелко порубить зеленый лук и отправить в салатник. Добавить фасоль, заправить салат майонезом или сметаной. Всыпать соль по вкусу. Перемешать и подать к столу.
Блюдо получится очень нежным и вкусным. Пекинская капуста и морковь придадут ему сочность и свежесть, а фасоль – сытность.
Если нет пекинской капусты, то можно заменить ее на белокочанную. Однако в этом случае капусту нужно очень тонко нашинковать, чуть присолить и обмять руками, чтобы она стала нежной.
