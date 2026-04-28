Питерская волейбольная команда «Корабелка» выиграла первый матч в «Финале шести»

Опубликовано: 28 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Питерская волейбольная команда «Корабелка» выиграла первый матч в «Финале шести»
Питерская волейбольная команда «Корабелка» выиграла первый матч в «Финале шести»
Первый матч турнира «Финал шести» в рамках Кубка России по волейболу завершился в пользу питерской команды.

«Корабелка» сыграла с командой из Свердловской области «Уралочка НТМК». Волейболисткам из Северной столицы понадобилось четыре сета, чтобы забрать победу.

Уверенное начало и отличная концовка

Первые два сета «Корабелка» уверенно обыгрывала соперниц. В первом сете со счетом 25:23, во втором – 25:19. Причем в целом игра была равной – почти все показатели обеих команд примерно на одном уровне.

«Уралочка НТМК» смогла лишь в третьей партии навязать свою игру, приблизившись в счете по сетам 1:2.

В четвертой партии ни у кого из команд не было уверенного перевеса. Качество приема снизилось у двух команд, но даже не идеальная доводка позволяла обеспечивать результативные атаки.

В концовке сета команды сравнялись в счете, началась игра на «больше/меньше». В итоге матч завершился ударом в аут нападающей из «Уралочки НТМК». Счет 27:25 в пользу «Корабелки» поставил жирную точку.

Второй матч

Следующий матч питерской команды состоится 30 апреля в 16:00. Болельщики смогут посмотреть игру «Корабелки» с бесспорным лидером сезона – командой «Динамо Ак-Барс»

Ранее портал "Городовой" рассказывал о том, как и почему "Корабелка" попала в "Финал шести".

Автор:
Анна Ланская
