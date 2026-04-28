Питерская волейбольная команда «Корабелка» выиграла первый матч в «Финале шести»

«Корабелка» сыграла с командой из Свердловской области «Уралочка НТМК». Волейболисткам из Северной столицы понадобилось четыре сета, чтобы забрать победу.
Уверенное начало и отличная концовка
Первые два сета «Корабелка» уверенно обыгрывала соперниц. В первом сете со счетом 25:23, во втором – 25:19. Причем в целом игра была равной – почти все показатели обеих команд примерно на одном уровне.
«Уралочка НТМК» смогла лишь в третьей партии навязать свою игру, приблизившись в счете по сетам 1:2.
В четвертой партии ни у кого из команд не было уверенного перевеса. Качество приема снизилось у двух команд, но даже не идеальная доводка позволяла обеспечивать результативные атаки.
В концовке сета команды сравнялись в счете, началась игра на «больше/меньше». В итоге матч завершился ударом в аут нападающей из «Уралочки НТМК». Счет 27:25 в пользу «Корабелки» поставил жирную точку.
Второй матч
Следующий матч питерской команды состоится 30 апреля в 16:00. Болельщики смогут посмотреть игру «Корабелки» с бесспорным лидером сезона – командой «Динамо Ак-Барс»
Ранее портал "Городовой" рассказывал о том, как и почему "Корабелка" попала в "Финал шести".