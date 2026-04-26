«Ленинградка» - в пролете, «Корабелка» - в числе фаворитов: нестандартный «Финал шести» для питерского волейбола

Почему дебютантки так дерзко ворвались в Суперлигу и чего ожидать от последнего турнира сезона

Кто бы мог подумать в начале сезона, что команда-новичок женской Суперлиги лиги по волейболу станет одной из лучших в последних двух турнирах. Для большинства любителей волейбола уже выход «Корабелки» в прей-офф Чемпионата России стал сенсацией. И уж точно мало кто предполагал, что в борьбе за «Финал шести» команда, состоящая в основном из молодых игроков, обыграет многократного чемпиона России – калининградский «Локомотив».

Как все начиналось

С первых матчей в начале сезоне «Корабелка» под руководством главного тренера Светланы Сафроновой удивляла. Да, были объективные поражения, когда опыт и статусность команды-соперника брали верх. Однако победы над принципиальными соперниками привлекали к себе внимание даже тех, кто болел за другие команды.

В ноябре с разгромным счетом 3:0 «Корабелка» одержала победу в питерском дерби с «Ленинградкой». Именитые спортсменки петербургского клуба, который в сезоне 2023/24 завоевал бронзовые медали Чемпионата России, не ожидали такого напора от юных игроков, которые, казалось бы, еще вчера выступали в Молодежной лиге.

После этой игры «Корабелку» начали не только замечать, но и заслуженно опасаться.

В чем секрет «Корабелки»

Тренерский штаб «Корабелки» провернул отличную комбинацию. Взяли дерзкую молодежь, которая два сезона подряд жгла в Высшей лиге А, и разбавили ее матерыми спортсменками в лице связующей Ирины Филиштинской и доигровщицы Виктории Бобровой.

Не менее важна роль легионеров - сербка Ваня Иванович отлично справлялась с доигровкой, а кубинка Талия Морено стала одной из самых заметных диагональных женской Суперлиги.

Кстати, Талия Морено вообще устроила фейерверк в октябре-ноябре 2025 года. Она разогналась так, что сразу ворвалась в топ-10 бомбардиров лиги. Причем обошла по показателям ярких диагональных, которые все привыкли хвалить. Анастасию Гарелик из «Ленинградки» и Гайлу Гонсалес из «Динамо-Ак Барс».

Чего ждали питерские болельщики от «Финала шести»

Чтобы пройти в «Финал шести» «Ленинградке», которая заняла пятое место по итогам Чемпионата России, нужно было обыграть «Тулицу», а «Корабелка» должна была встретиться с «Локомотивом». Естественно, многие ставили на «Ленинградку», ожидая разгромной победы над командой Алексея Лазневого. Ну и только самые смелые болельщики скромно предполагали, что «Корабелка» сможет обойти «Локомотив». Однако все перевернулось с ног на голову.

Обеим питерским командом понадобилось всего две игры, чтобы показать, на что они способны. «Лениградка» проиграла «Тулице», а «Корабелка» неожиданно по суммам очков в двух матчах обошла «Локомотив». Примечательно, что волейболисткам из Петербурга не помешали даже активные калининградские болельщики: да, гостевой матч они проиграли, но путевку в «Финал шести» оформили.

Прогнозы на конец сезона

Да, в Чемпионате России «Корабелка» заняла лишь седьмое место. Но питерские болельщики надеются, что в последнем турнире сезона молодая команда возьмет свое.

«Корабелка» входит в группу А вместе с «Динамо-Ак Барс» из Казани и «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области.

28 апреля в 16:00 по мск «Корабелка» встретится с «Уралочкой-НТМК», а 30 апреля в это же время сыграет с «Динамо-Ак Барс». По итогам игр в группах будут определены участники двух полуфиналов, которые состоятся 2 мая.

Пожелаем удачи команде из Петербурга!