Рентгенолог вместо программиста: как изменился аппетит работодателей в Петербурге

Аналитики подсчитали, что в Петербурге стало на 21% вакансий меньше.

Похоже, золотое время, когда кандидаты диктовали свои условия работодателям, подходит к концу. В начале 2026 года рынок труда в Петербурге заметно «остыл», сообщает «Коммерсант».

Если раньше компании бегали за специалистами, то теперь всё наоборот.

Больше людей — меньше вакансий

Цифры говорят сами за себя. Количество предложений о работе в городе рухнуло на 21%. При этом петербуржцы стали искать работу активнее: число резюме выросло на четверть.

Что это значит для обычного человека? Конкуренция выросла. Теперь на одно место претендует гораздо больше людей, чем год назад. Работодатели стали капризнее и выбирают лучших из лучших.

IT-сфера: «золотая жила» иссякает?

Самая громкая новость — резкое торможение зарплат в IT. Раньше доходы программистов взлетали на 20% в год и выше. Сейчас этот рост — всего 5,1%.

Почему так? Рынок перенасыщен специалистами начального уровня, а крупные компании закончили фазу безумного найма.

Теперь айтишникам приходится доказывать свою пользу бизнесу, а не просто получать огромные деньги за сам факт выхода на работу.

Где сейчас лежат деньги

Если вы думали, что больше всех зарабатывают только в офисах с кофемашинами, то у нас новости. В топе самых высокооплачиваемых профессий Петербурга — врачи и строители.

Вот реальные цифры из свежих рейтингов:

Врачи-рентгенологи МРТ — от 220 000 рублей.

— от 220 000 рублей. Управленцы загородных отелей — те же 220 000 рублей.

— те же 220 000 рублей. Прорабы на дорогах и руководители строек — от 200 000 рублей.

— от 200 000 рублей. Участковые врачи — от 180 000 рублей.

Медицина уже не первый месяц держится в лидерах. Хорошие врачи в дефиците, и клиники готовы платить им наравне с топ-менеджерами.

Если вы ищете работу в Петербурге прямо сейчас, приготовьтесь к долгому поиску. Просто «обновить резюме» уже недостаточно.

Сейчас ценятся те, кто готов работать руками (строительство) или обладает уникальными знаниями (медицина).

А если вы из IT или офисной среды — самое время подтянуть навыки, чтобы выделиться из толпы конкурентов, которой стало на 25% больше.