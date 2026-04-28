Рентгенолог вместо программиста: как изменился аппетит работодателей в Петербурге

Похоже, золотое время, когда кандидаты диктовали свои условия работодателям, подходит к концу. В начале 2026 года рынок труда в Петербурге заметно «остыл», сообщает «Коммерсант».
Если раньше компании бегали за специалистами, то теперь всё наоборот.
Больше людей — меньше вакансий
Цифры говорят сами за себя. Количество предложений о работе в городе рухнуло на 21%. При этом петербуржцы стали искать работу активнее: число резюме выросло на четверть.
Что это значит для обычного человека? Конкуренция выросла. Теперь на одно место претендует гораздо больше людей, чем год назад. Работодатели стали капризнее и выбирают лучших из лучших.
IT-сфера: «золотая жила» иссякает?
Самая громкая новость — резкое торможение зарплат в IT. Раньше доходы программистов взлетали на 20% в год и выше. Сейчас этот рост — всего 5,1%.
Почему так? Рынок перенасыщен специалистами начального уровня, а крупные компании закончили фазу безумного найма.
Теперь айтишникам приходится доказывать свою пользу бизнесу, а не просто получать огромные деньги за сам факт выхода на работу.
Где сейчас лежат деньги
Если вы думали, что больше всех зарабатывают только в офисах с кофемашинами, то у нас новости. В топе самых высокооплачиваемых профессий Петербурга — врачи и строители.
Вот реальные цифры из свежих рейтингов:
- Врачи-рентгенологи МРТ — от 220 000 рублей.
- Управленцы загородных отелей — те же 220 000 рублей.
- Прорабы на дорогах и руководители строек — от 200 000 рублей.
- Участковые врачи — от 180 000 рублей.
Медицина уже не первый месяц держится в лидерах. Хорошие врачи в дефиците, и клиники готовы платить им наравне с топ-менеджерами.
Если вы ищете работу в Петербурге прямо сейчас, приготовьтесь к долгому поиску. Просто «обновить резюме» уже недостаточно.
Сейчас ценятся те, кто готов работать руками (строительство) или обладает уникальными знаниями (медицина).
А если вы из IT или офисной среды — самое время подтянуть навыки, чтобы выделиться из толпы конкурентов, которой стало на 25% больше.