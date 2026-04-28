Чем полезна минеральная вода из Сестрорецка?

Сестрорецкий курорт в Сестрорецке известен не только лечебными грязями, но и уникальной минеральной водой, которая добывается из собственных скважин. Эта вода стала одним из ключевых факторов популярности курорта, сочетая в себе природные свойства и долгую историю использования в лечебных целях.

История открытия

Первая скважина на территории Сестрорецкого курорта была пробурена в 1901 году горным инженером С. Г. Войславом. Глубина скважины составила 147 метров, и она достигла Гдовского водоносного горизонта. Проходя через слои горных пород, вода минерализуется и приобретает лечебные свойства. Изначально медики использовали привозные минеральные воды, но после получения высшей награды — Гран-при на Всемирной выставке в бельгийском городе Спа в 1907 году — отношение к местным ресурсам изменилось.

В 1931 году была заложена вторая скважина глубиной 165 метров, которая также оказалась фонтанирующей. Первую скважину стали использовать как водоразбор лечебной воды на месте, а вторую оборудовали насосом.

Свойства минеральной воды

Вода относится к слаборадиоактивным хлоридным натриевым водам слабой минерализации. Из общей суммы растворимых в ней веществ 80% приходится на хлористый натрий, а остальная часть — на бромистый калий, хлористый магний, гидрокарбонаты кальция и магния. В небольшом количестве в воде содержатся железо, литий, барий, марганец, титан и бор. Концентрация водородных ионов составляет 7,5–7,9, что позволяет относить воду к слабощелочным.

Минерализация воды составляет от 1,1 до 1,3 г/дм³, а содержание радона — 1,46–3,00 нКи/дм³. Также в воде присутствуют терапевтически активные компоненты: кремниевая кислота (6–10 мг/дм³) и бром (5–7 мг/дм³).

Применение

Минеральная вода в Сестрорецком курорте активно используется:

Наружно — для лечебных ванн и душей, сифонных промываний и орошений, в бассейне и комплексе АМОК. Показания: заболевания кожи, нарушение опорно-двигательного аппарата, проблемы мочевыводящей системы, гинекологические заболевания и др..

Внутренне — при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей и мочевыводящей системы.

Интересные факты

Изоляция от загрязнений. Водоносный горизонт хорошо изолирован от четвертичных пород и земной поверхности толщей водоупорных слоёв (кембрийская глина толщиной 57–94 метра), что исключает загрязнение грунтовыми водами.

Постоянные наблюдения. С 1932 года ведутся регулярные наблюдения за химическим составом и температурой воды из скважины на территории курорта.

Доступность для посетителей. Даже если человек приехал просто прогуляться по территории Сестрорецкого курорта, он может попробовать минеральную воду в бювете Лечебного корпуса (не более 2 литров на человека).

Современное состояние

После реконструкции, запланированной на 2026 год, в новом корпусе санатория планируется открыть бассейн с минеральной водой. Также в проекте предусмотрены кабинеты для бальнеологии — использования минеральных вод в лечебных целях.

